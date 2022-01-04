【西安疫情】網傳男子多次請求隔離未果後 一家6口全部確診

陝西西安新冠肺炎疫情持續，目前仍處於「封城」狀態。近日，網傳一名本土病例的密切接觸者出現「發燒、腹瀉、咽痛」等症狀，多次打電話向有關部門通報並請求隔離未果，最終導致一家6口全部確診感染新冠肺炎，包括年僅1歲及4歲的兒女。

有關報道疑被刪除，惟網上仍流傳文章截圖，受到關注。據網上消息，西安雁塔區光電園2021年12月20日因出現新冠確診病例而被封樓。孫輝（化名）同在光電園內一間公司上班，並於21日起出現發燒、頭痛、眼痛、腹瀉、喉嚨痛等症狀。

同事確診 男子現症狀未被帶走隔離

孫輝在22日凌晨接獲同事確診的消息，已做好被接走隔離的準備。據了解，他本應被列為B類密切接觸，需立即被帶走隔離，惟他最終被劃分為C類次密接，僅在家門貼封條，居家隔離。他表示，一直未有等到相關人員來把他接走，「我單位的另外幾個同事住在西安市高新區，他們22日接到通知，最遲23日就被接走隔離了。」

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隨後，孫輝多次致電予雁塔區疫情防控指揮部、110、120、12345、街道辦、社區等單位，請求將自己帶走隔離，但遭遇「耍太極」應對，例如長安區防疫指揮部稱其屬雁塔區，將代為轉達情況，惟最終不了了之。

相關部門未能安排上門進行核酸採樣

期間，孫輝高燒不退，兩次申請上門核酸檢測均失敗。他先於23日接到防疫人員通知可以進行核酸採樣，但要求他「下樓」接受檢測。孫輝正採取居家隔離，擔心下樓導致病毒擴散，因而拒絕。至25日，區疫情防控指揮部表示再派人為他檢酸，本應「上門」採樣的防疫人員卻失聯，檢測沒成事。

為保護家人，孫輝亦多次請求有關部門把家人接走，惟遲遲未有得到回覆。直到24日，疫情防控人員才上門將孫輝的家人全部帶走隔離。當晚，孫輝接到妻子確診的消息，情緒崩潰，認為「自己害了一家人」。

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孫輝指自己「叫天不應，叫地不聞」， 25日下午，他在向小區單元樓業主群解釋之後，決定下樓「自救」，許多人打電話幫他求助。當 天下午，他終被接到隔離酒店， 翌日發現其核酸檢測結果為陽性，並轉送至西安市胸科醫院。28日至30日，孫輝陸續接到消息，他的小舅子、兒子、外母、女兒紛紛確診。至此，一家6口全部確診感染新冠病毒。

針對以上情況，有內媒致電孫輝所居住的金地社區核實情況，接電話的工作人員表示已將相關情況上報雁塔區；而轉為撥打雁塔區疫情防控指揮部電話，卻處於通話中，未能取得回應。

責任編輯：易燕丹

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