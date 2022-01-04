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網傳Kindle退出中國市場 亞馬遜回應 客服揭缺芯致缺貨

國情動向 15:15 2022/01/04

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「Kindle或退出中國市場」的消息今日（4日）登上微博熱搜，據內地傳媒報道，不少網民發現Kindle線上官方旗艦店多個型號缺貨，更有人擔心這是亞馬遜（Amazon）電子書業務要退出中國的信號。

內媒引述亞馬遜官方客服表示，目前沒有收到退出中國市場相關的通知，一切仍在正常運營。

缺貨惹猜測 亞馬遜：沒收到退出中國市場通知

Kindle京東自營旗艦店多款產品缺貨

澎湃新聞報道，Kindle京東自營旗艦店中，僅658元人民幣價位的青春版Kindle尚有貨，而Paperwhite、Oasis等型號均顯示無貨。另據了解，Kindle的官方淘寶店目前已經關店。同時線下實體門店也有缺貨情況。

京東Kindle京東自營旗艦店客服表示，根據通知，缺貨是因為缺芯片，因此具體到貨時間不定。「雖然缺芯片，但是之前也多次無貨後陸續到貨，大環境都是缺芯片的，這是全球性的問題。」關於是否會退出中國市場，其稱沒有接到任何與此相關的通知。

亞馬遜官方客服也表示，目前沒有收到退出中國市場相關的通知，Kindle電子書和設備的售後服務也在正常運行中。關於設備銷售，目前線上只授權給京東官方旗艦店售賣；如果線上無貨，消費者可到蘇寧易購等線下銷售點查詢。

公開資料顯示，第一代Kindle於2007年11月19日正式發布，並於2013年6月7日進入中國市場。在2019年，亞馬遜宣布主營電商業務退出中國市場；在中國僅保留Kindle電子書和跨境貿易兩個業務板塊，其他業務全部撤銷。值得一提的是，亞馬遜去年大規模查封中國賣家帳號，指有關帳號有多次反覆濫用評論行為。

亞馬遜Amazon大規模查封中國帳號 掀跨境電商業裁員潮

責任編輯：林佩怡

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