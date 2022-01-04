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數字人民幣App於內地應用商店上架

經濟脈搏 15:40 2022/01/04

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數字人民幣試點再有新進展。數字人民幣（試點版）App今日（4日）已上架至安卓、蘋果應用商店，並開放下載。

數字人民幣（試點版）App開發者為中國人民銀行數字貨幣研究所，它是中國法定數字貨幣——數字人民幣向個人用戶開展試點的官方服務平台，提供數字人民幣個人錢包的開通與管理、數字人民幣的兌換與流通服務。目前，數字人民幣仍處於研發過程中的常規測試階段，運營機構在試點地區和試點場景拓展的白名單用戶可註冊數字人民幣 App。

至於運營機構，數字人民幣APP是由用戶開立數字人民幣錢包並提供數字人民幣錢包服務的運營機構（包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、微眾銀行、網商銀行）共同建設的移動應用程序，旨在為您使用數字人民幣錢包服務提供技術支持。

易綱：數字人民幣對貨幣政策、金融穩定等影響 是重要測試內容

數字人民幣交易額近620億 內媒：正式推出仍有3大挑戰

2021年7月16日，人民銀行發布的《中國數字人民幣的研發進展》白皮書顯示，數字人民幣是人民銀行發行的法定貨幣，主要定位於現金類支付憑證（M0），將與實物人民幣長期並存，主要用於滿足國內零售支付需求。截至2021年6月末，數字人民幣試點場景已超132萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域。開立個人錢包2087萬余個、對公錢包351萬余個，累計交易筆數7075萬余筆、金額約345億元人民幣。

截至2020年10月，數字人民幣增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連六個試點地區。加上此前的深圳、蘇州、雄安新區、成都四地及北京冬奧會場等試點地區，數字人民幣試點已經形成「10+1」的格局。

責任編輯：李冰琪

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