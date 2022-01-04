【內地疫情】西安：社區層面疫情傳播勢頭得到控制

陝西省人民政府新聞辦公室今日（4日）舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，表示西安疫情相較爆發初期，社區層面的疫情傳播勢頭得到控制。

發布會通報，陝西西安市昨日（3日）新增95宗新冠肺炎確診病例。自2021年12月9日以來，陝西省累計報告1,785宗本土確診，其中西安1,758例、咸陽13例、延安13例、渭南1例。

西安市經過數輪大規模核酸檢測和12天的嚴格社會管控，在連續7天單日報告病例數超過150例後，1月1日新增122 例，1月2日新增90例，1月3日新增95例，雖然連續多日處於高位，但相較於疫情初期，社區層面導致的傳播快速上升勢頭得到控制。隨著管控措施的進一步落實落細，來自集中隔離人員病例比例逐步提高，社會層面檢出病例比例逐步下降，疫情總的趨勢呈現下降態勢，前期防控成效顯現，但仍處於防控工作的攻堅期。

此外，陝西省渭南市已連續9天沒有新增病例，疫情得到基本控制；延安、咸陽市近日新增病例均為集中隔離的密切接觸人員，風險總體可控，但不排除零星散發可能。

責任編輯：易燕丹

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