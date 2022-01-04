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寧波90後前線醫護夫妻 封控區隔空相擁

社會熱點 17:28 2022/01/04

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浙江寧波北侖區近日出現疫情，有一對90後前線醫護夫妻2日晚隔空相擁，令人動容。此外，寧波疫情相關部門表示，經專家研判，不排除「物傳人」的可能性

錢江晚報報道，據了解，這對90後小夫妻均是寧波市北侖區第三人民醫院（寧波市北侖區小港街道社區衛生服務中心）醫護。自北侖突發疫情後，妻子劉雪雨主動請纓參加核酸採樣工作，而應疫情防控要求，她最近須暫住定點賓館。丈夫也在醫院前線奮戰，這段日子，兩人聚少離多。

劉雪雨說：「最近我回不了家，都靠丈夫一人打理，只能隔著手機屏幕問問近況。」心裡難免有一絲愧疚。

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2日晚完成採樣任務後，劉雪雨剛登上回定點賓館的車，卻在車下人群中發現了正趕去上夜班的丈夫，二人都在瞬間發現了彼此，只能隔空「擁抱」，這才有感人至深的一幕。

此外，1月3日晚，浙江省寧波市召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，通報寧波市北侖區此次疫情23宗病例中，集中隔離點篩查發現11宗、社區篩查發現11宗，醫療機構篩查發現1宗。病例高度集中在北侖區申洲公司製衣三部車間，活動軌跡較為簡單清晰，但病毒來源尚不明確，根據專家分析研判，不排除「物傳人」可能性。

責任編輯：李冰琪

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