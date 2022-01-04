核武器五大國聲明防核戰 能否緩解緊張局勢？

中國、美國、俄羅斯、英國及法國等五國，周一（3日）發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，申明「核戰爭打不贏也打不得」，堅信必須防止核武器進一步擴散。

英國廣播公司（BBC）中文網報道指出，正值中、俄與西方國家的摩擦日益加劇，在烏克蘭、台灣等地發生戰爭的風險增大，核武器大國發表聯合聲明引人關注。但亦有分析認為，這對於緩解目前的緊張局勢「微不足道」。

這五個國家是《不擴散核武器條約》所承認的核武器國家，也是聯合國安理會的常任理事國。這次聯合聲明於5年一度的《不擴散核武器條約》審議大會前簽署。

中方形容聲明「積極有分量」 俄冀緩國際緊張

中國副外長馬朝旭表示，這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現五國防止核戰爭的政治意願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

他形容聯合聲明「積極、有分量」，並有助於增進相互信任，以協調合作代替大國競爭，對於構建總體穩定、均衡發展的大國關係也具有積極意義。

中美俄法英五核武國聯合聲明：核戰爭打不贏也打不得

有官方背景的公眾號「牛彈琴」則稱，五個核大國罕見聲明釋放3個重磅信號：五大國之間不會有全面戰爭；必須防止核武器擴散；更激烈的多維度鬥爭。

俄羅斯外交部亦希望，在當前國際安全局勢嚴峻下，同意發表這樣的政治聲明能有助緩和國際緊張局勢。

美學者：做到比說更重要

不過，據BBC中文網，斯科智庫瓦爾代討論俱樂部研究主任盧科亞諾夫（Fyodor Lukyanov）認為，五個核大國採納這樣的聲明本身是積極的，但沒有必要高估這一聲明的實質意義。又指即使通過聯合聲明，五大國近期也很難舉行峰會。

另外，美國非政府組織控制武器協會執行主任金博爾（Daryl G. Kimball）對聯合聲明表示歡迎，但他說，做到比說到更重要。

他指出，五個核大國都在推進威懾戰略，而這依賴於令核武器威脅變得「可信」。他稱，「發生災難性核戰爭的風險仍然很高，關鍵的裁軍承諾還沒有遵守。這五個國家必須兌現他們的承諾」。

美國之音引述蘭德公司國際防務問題專家何天睦（Timothy Heath）亦認為，聲明沒有要求各國有任何義務減少核武庫庫存，或對其設置硬性限制，可以預期中美及其他國家會繼續核武器現代化項目。

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責任編輯：林佩怡

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