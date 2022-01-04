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台收購卡在大陸關口的立陶宛酒 外交部：金錢外交註定竹籃打水一場空

國情動向 17:57 2022/01/04

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台灣煙酒公司昨日（3日）透露，將全數買進被大陸卡關的兩萬多瓶立陶宛國產蘭姆酒。中國外交部今日（4日）回應稱，台灣當局試圖通過「金錢外交」來維繫「台獨」活動空間，注定是竹籃打水一場空。

綜合台媒報道，台灣菸酒公司發表新聞稿稱，去年12月初傳出大陸海關電子報關係統將立陶宛從「來源國」列表中刪除，導致出口貨物滯留大陸港口，事後大陸雖重新將立陶宛列回，但滯留海上貨品依舊不得其門而入。

傳立陶宛輸華貨物無法清關 政府尋求與歐盟協調反制北京

立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長

經貿領域懲罰立陶宛？中國外交部：做錯事必付代價

被大陸拒收後漂流海上

這批大約2萬零4百瓶深色蘭姆酒去年12月初產於立陶宛，原定去年12月29日抵達大陸港口，面臨大陸拒收後漂流海上。台北駐立陶宛代表黃鈞耀與台財政部接洽，決定收購這批深色蘭姆酒。台酒稱，這批酒品預計本月上旬到達台灣，等貨物到港後，會再重新製作中文標籤後上市。

自立陶宛於台灣互設代表處後，中國大陸多次表示立陶宛將付出代價。日前有立陶宛媒體指出，該國著名啤酒大廠Volfas Engelman(沃福斯)的大陸業務被停，料損失達50萬歐元(438.8萬港元)。

今日的中國外交部例行發佈會上，有記者針對此事提問，發言人汪文斌表示，我不掌握你提到的有關情況。

早前針對立陶宛是否已從「電子海關」系統中被移除一事，澎湃新聞去年12月4日發佈文章，引述一位相關消息人士指，「系統裡現在還是有（立陶宛）的」。

路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作（第二版）

歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應

責任編輯：袁瑋婧

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