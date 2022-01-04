  • 19°C
香港時間 : 2022104日 (二) 21:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行發佈金融科技發展規劃 將對該領域實施穿透式監管

經濟脈搏 20:07 2022/01/04

分享：

中國人民銀行今日（4日）發布金融科技發展規劃（2022-2025年）提出，加快監管科技的全方位應用，強化數字化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火墻；在保障安全和隱私前提下推動數據有序共享與綜合應用，充分激活數據要素潛能，有力提升金融服務質效。

人行網站新聞稿援引規劃顯示，要以加快金融機構數字化轉型、強化金融科技審慎監管為主線，將數字元素註入金融服務全流程，將數字思維貫穿業務運營全鏈條，註重金融創新的科技驅動和數據賦能，力爭到2025年實現整體水平與核心競爭力跨越式提升。

人行「1號」文件 聚焦加大支持小微企業穩增長

人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%

《規劃》提出八個方面的重點任務：

一是強化金融科技治理，全面塑造數字化能力。

二是全面加強數據能力建設。

三是建設綠色高可用數據中心。

四是深化數字技術金融應用，健全安全與效率並重的科技成果應用體制機制。

五是健全安全高效的金融科技創新體系。

六是深化金融服務智慧再造。

七是加快監管科技的全方位應用，強化數字化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火墻。

八是紮實做好金融科技人才培養。

央行副行長陳雨露此前撰文稱，持續完善風險防控體系，提高金融監管的專業性和有效性建好各類「防火墻」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

責任編輯：李冰琪

相關文章

人行明確明年工作八大要點 加強對資本和平台企業監管
2021/12/28
人行明確明年工作八大要點 加強對資本和平台企業監管
人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%
2021/12/31
人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%
【中國經濟】人行前官員盛松成：應盡快實施較寬鬆宏觀政策
2021/12/30
【中國經濟】人行前官員盛松成：應盡快實施較寬鬆宏觀政策
人行：2022年要精準加大重點領域金融支持力度
2022/01/01
人行：2022年要精準加大重點領域金融支持力度
人行「1號」文件 聚焦加大支持小微企業穩增長
2022/01/02
人行「1號」文件 聚焦加大支持小微企業穩增長

你可能感興趣

人行明確明年工作八大要點 加強對資本和平台企業監管
12:04 2021/12/28
人行明確明年工作八大要點 加強對資本和平台企業監管
人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%
13:16 2021/12/31
人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%
【中國經濟】人行前官員盛松成：應盡快實施較寬鬆宏觀政策
10:50 2021/12/30
【中國經濟】人行前官員盛松成：應盡快實施較寬鬆宏觀政策
金融服務 中國人民銀行 金融 Fintech 銀行 金融機構 中國

下一篇文章

數字人民幣App於內地應用商店上架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行：2022年要精準加大重點領域金融支持力度
人行：2022年要精準加大重點領域金融支持力度
人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%
人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%
滬指收升0.6%全年升幅近5% 創業板大漲12%
滬指收升0.6%全年升幅近5% 創業板大漲12%
華為今年營收跌28.9% 預計未來繼續面臨挑戰
華為今年營收跌28.9% 預計未來繼續面臨挑戰
12月中國製造業PMI升至50.3勝預期 為五個月高位
12月中國製造業PMI升至50.3勝預期 為五個月高位
中證監主席：防市場「大上大下」 從嚴監管特定敏感領域融資併購
中證監主席：防市場「大上大下」 從嚴監管特定敏感領域融資併購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款