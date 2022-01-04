人行發佈金融科技發展規劃 將對該領域實施穿透式監管

中國人民銀行今日（4日）發布金融科技發展規劃（2022-2025年）提出，加快監管科技的全方位應用，強化數字化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火墻；在保障安全和隱私前提下推動數據有序共享與綜合應用，充分激活數據要素潛能，有力提升金融服務質效。

人行網站新聞稿援引規劃顯示，要以加快金融機構數字化轉型、強化金融科技審慎監管為主線，將數字元素註入金融服務全流程，將數字思維貫穿業務運營全鏈條，註重金融創新的科技驅動和數據賦能，力爭到2025年實現整體水平與核心競爭力跨越式提升。

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《規劃》提出八個方面的重點任務：

一是強化金融科技治理，全面塑造數字化能力。 二是全面加強數據能力建設。 三是建設綠色高可用數據中心。 四是深化數字技術金融應用，健全安全與效率並重的科技成果應用體制機制。 五是健全安全高效的金融科技創新體系。 六是深化金融服務智慧再造。 七是加快監管科技的全方位應用，強化數字化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火墻。 八是紮實做好金融科技人才培養。

央行副行長陳雨露此前撰文稱，持續完善風險防控體系，提高金融監管的專業性和有效性建好各類「防火墻」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

責任編輯：李冰琪