西安版「方方日記」 中國獨立記者江雪寫下封城十日誌

現住在西安的中國獨立記者江雪今日（4日）在個人微信號發佈《長安十日》，記錄她從12月22日起西安封城的十日見聞。文章閱覽量已達10萬+，有人將之稱為西安版的「方方日記」。

江雪在文章中從封城當日大家出門採購囤物資寫起，有下班後因城中村被封而回不了家的人，也有在空蕩蕩街上仍送外賣的小哥，「那時候還沒想到，這場『封城』，會如此倉促不堪」，「那些被堵在家門口的人，超市裡搶購的人，孕婦、病人、考研學生、建築工人、城市流浪漢、路過西安的旅遊者……可能都低估了這場“封城”將為他們帶來的災難。」

到12月27日西安管控升級，原本執行的「兩天出門買一次菜」變成任何人都不能出小區，江雪寫道，「從12月28日到31日，至少這四天，關於怎麼買到菜以及生活必須品，也就是如何能吃到飯，大部分西安人只能依靠自救。」400多人在微信群裡搶吃的，一公司在附近而封城後未能回家的年輕人求救要碗筷，江雪也「數著自己的庫存過日子」。

江雪指，在12月21日左右，西安的快遞已停，人們無法從外地網上購物。封城後，微信群裡流傳著一些網購平台，稱疫情期間可以送菜。但下單才發現，只要住在西安，就無法配送。「事實已經很明顯，持續多天的『賣菜難』，本質還是人為災難。在西安，並不存在物資匱乏，只是物資難以送到最需要它們的人手裡。」

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次生災害頻頻發生

隨著封城持續，每日西安都有壞消息傳來，無法入院的、無法買藥的、挨餓的……江雪表示，因防疫管控而引發的各種次生災害頻頻發生，再下去，並非沒有爆發人道主義災難的可能。

江雪在文章中直指，「『西安只能勝利』，這是正確的大話，套話，也是空話。與之類似的，還有『我們要不惜一切代價』，這句話是不錯，但具體到每一個普通人，我們可能要想一想，在這裡，我們是『我們』，還是要必須被付出的『代價』？」

江雪法律專業出身，後投身新聞業，曾任華商報首席記者、評論部主任，財新傳媒調查記者，2015年起成為獨立媒體人。据維權網消息，2020年5月18日，江雪因撰寫國家公祭日相關的異見文章，遭西安警方帶走傳喚，但不到24小時內獲釋。

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責任編輯：袁瑋婧

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