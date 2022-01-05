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【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）

社會熱點 17:44 2022/01/05

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陝西西安自上月下旬起因疫情按下暫停鍵。有孕婦家屬發帖稱，懷孕8月的姨媽晚上八點多經警車送往醫院，因核酸問題而無法入院，一直等到晚上十點多，等待期間大出血致嬰兒流產。陝西婦聯回應指，已關注，正了解調查。

（新增西安當局回應）

西安當局：為急危重症、孕產婦提供綠色通道

針對群眾關心的醫療服務保障問題，西安市今日（5日）召開疫情防控新聞發布會指出，為防止就醫過程中交叉感染，對隔離點、封控區、管控區需要緊急就醫的人員，安排專車「點對點」送至定點醫院就醫，並閉環接回。其他人員持48小時核酸陰性證明，自行前往全市正常開診的醫院就診，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診。對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。

據內媒報道，周二（4日），有一名孕婦家屬發帖稱，1月1日，自家姨媽肚子疼，打不通醫院急救電話，隨後撥打報警電話，姨媽才被送往醫院。當晚8點多，孕婦到達西安高新醫院。

帖中稱，姨媽因核酸檢測結果已超過4小時，所以無法入院，「耽誤了這麼久，導致大出血」。發帖人形容，看到姨媽艱難地用雙手支撐身體坐在椅子上，「血順著椅子和褲子流下來，地上都是血」。醫院見到孕婦大出血才接診，將其送入手術室，結果腹中8個月大的因治療不及時而流產。

此事引起輿論關注，網民稱，「這個媽媽吃了多少苦懷了八個月就這麼在寒風裡等著，最後孩子沒了，還是在醫院門口，想想就要窒息了」，亦有網民認為是接診醫生和西安領導瀆職。

另據內媒上周的報道，西安高新醫院產科已被西安市確定為孕產婦風險人員省級定點醫院。報道指，經過幾天精密部署，該院已具備接診風險孕產婦的條件，目前封控區、管控區的孕產婦如有就診或分娩需求，請提前與門診及住院部聯繫。醫院提醒，所有孕產婦門診就診須提供48小時內核酸陰性結果；住院須提供24小時內核酸陰性結果。

西安版「方方日記」 中國獨立記者江雪寫下封城十日誌

【西安疫情】網傳男子多次請求隔離未果後 一家6口全部確診

【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）

責任編輯：尹航

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西安 醫生 懷孕 治療 手術 疫情

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