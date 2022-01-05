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西安增35本土確診 疫情呈下降趨勢 市大數據資源管理局長停職

社會熱點 11:41 2022/01/05

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內地昨日（4日）新增91宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔41宗，其中35宗在陝西西安市，是當地連續3日確診病例低於百宗。西安本輪疫情總體呈下降態勢，陝西省委書記劉國中強調，仍要高度重視隔離群眾生活保障，提供好必需品。

另外，昨日「西安一碼通」再崩潰，西安市委組織今日（5日）凌晨通報稱，西安市大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，停職檢查。由劉鑫出任該局黨組成員，為副局長人選，負責主持工作。

西安社區篩查無發現確診

據國家衛健委通報，新增的41宗本土確診病例分布為陝西35宗，均在西安市；河南4宗，其中許昌市2宗、鄭州市1宗、周口市1宗；浙江2宗，均在寧波市。

【西安疫情】何時解封引關注 疾控專家：要實現「社會面清零」（多圖）

【西安疫情】因核酸問題無法入院 孕婦寒風中等兩小時流產

西安自去年12月9日爆發疫情以來，至今累計1,793宗本土確診病例。新華社消息指，4日新增的35宗確診病例中，30宗在隔離管控發現、1宗在封控區篩查發現、4宗在管控區篩查發現，而社區篩查並無發現確診病例。社區篩查發現病例的明顯下降，是西安本輪疫情總趨勢呈現下降態勢、前期防控成效顯現的重要信號。

陝西省委書記劉國中表示，社區管控，要堅決控住大門，堅決把小門都管住，做到足不出戶，同時要把垃圾清運和環境消殺做到位。另強調，要高度重視隔離群眾的生活保障，提供好生活必需品，保障好就醫用藥需求，加強日常服務和心理疏導。

曾光：西安疫情是武漢封城後最嚴重的一次

國家衛健委高級別專家組成員曾光表示，西安本輪疫情是繼武漢封城後最嚴重的一次。當地面對由Delta變種病毒引起的疫情，該病毒的傳播速度比武漢疫情期間發現的原始病毒株快得多，傳播鏈亦呈現多點爆發且隱蔽的特點，抗疫工作非常艱巨。

曾光表示，在短期內進行突擊性防疫、小區全面封閉等是情況是不可避免的。他又希望西安能夠創造新經驗，在疫情早期失控的情況下，如何在短期內控制。

責任編輯：易燕丹

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