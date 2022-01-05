【中國樓市】去年內地樓市調控超650次創記錄 專家：釋5訊號

在過去的一年，樓市調控成高頻詞。中原地產研究中心數據顯示，2021年樓市調控高達651次，刷新歷史紀錄，按年漲幅達33%，平均每月調控54次。專家認為釋出了幾個訊號，包括政策底部出現，信貸回歸正常；目前看，信貸積壓城市明顯緩解，今年一季度市場有望逐漸企穩。

訊號一

據中新經緯報道，中原地產首席分析師張大偉認為，2021年房地產調控政策上半年收緊為主，下半年市場下調後逐漸出台穩定調控政策。2021年全年，房地產市場經歷了從上半年高熱到下半年深度調整的轉變。

訊號二

2021年11月至12月以來，房地產政策整體出現轉向，政策暖風頻吹，特別是人行及地方維持房地產穩定政策不斷出現，限制市場非理性下調的政策也持續出台。去年12月，各地房地產政策寬松明顯，超過25個城市發布了不同力度的補貼購房政策，主要集中在人才補貼、新城市居民落戶購房補貼等。

值得一提是，去年12月房地產調控次數高達65次，是最近幾個月以來的政策次數高點。

訊號三

張大偉認為，政策底部出現，信貸回歸正常。中央強調「房住不炒」和「三穩」（穩地價、穩房價、穩預期）目標，守住不發生系統性金融風險底線。整體看，市場房貸逐漸向穩定方向發展。

訊號四

目前看，信貸積壓城市明顯緩解，隨著影響最近房地產市場最大的因素房貸逐漸緩和，市場在2022年一季度有望逐漸企穩。一二線城市將會率先走出低迷。

訊號五

張大偉指出，2022年中國房地產調控將堅持「房住不炒」，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

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責任編輯：尹航

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