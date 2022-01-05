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日本澳洲將簽署防衛協議 或加劇與中國緊張關係

國情動向 11:30 2022/01/05

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彭博報道，日本和澳洲將於周四的領導人視像峰會上簽署「歷史性的」條約，加強國防和安全合作，此舉或加劇與中國的緊張關係。

報道指出，除了與美國和聯合國的協定外，這個協定是日本首個此類協定，標誌常被稱為「準聯盟」的兩國關係再進一步。

「準聯盟」關係再進一步

報道引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在電郵聲明中稱，簽署「對等進入協定」（Reciprocal Access Agreement）將支持澳洲國防軍與日本自衛隊之間更大規模、更複雜的實際接觸，將為加強互操作性和合作提供明確框架。

莫里森強調，該條約將表明兩國承諾共同努力應對共同面臨的戰略安全挑戰，並為印太的安全和穩定作出貢獻。此外，新協議下的合作，還包括擴大與印度和美國之間四方安全對話（Quad）的議程，以及共用技術主導的方法以減少碳排放。

日澳此舉或被視為劍指中國，加劇與華緊張關係。中國外交部曾扒示，主張任何雙邊安排都不應針對第三方，堅決反對任何損害中方利益及地區和平穩定的勾連行徑。

澳洲近年與中國關係惡化，兩國貿易也受影響。而澳洲去年與英國和美國簽署AUKUS安全協議，將令澳洲獲得建造核潛艇的能力，亦讓中國不滿，批評誘發新一輪軍備競賽、損害地區繁榮穩定。

另外，中方早前批評，近期日方涉台消極動向密集突出，一些政客不斷挑釁滋事，已經對中日關係穩定造成嚴重干擾。促日方切實遵守中日四個政治文件原則和迄今在台灣問題上所作承諾，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式干涉中國內政。

澳財長：澳洲正受中國經濟脅迫 《環時》斥搬弄是非

鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國

責任編輯：林佩怡

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