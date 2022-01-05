習近平視察北京冬奧場地 稱要盡最大努力防止疫情發生（多圖）

距離北京冬奧會開幕還有１個月，國家主席習近平周二（4日）在北京視察冬奧會、冬殘奧會的場地，並了解籌備工作。習近平表示， 做好新冠肺炎疫情防控工作是最大考驗，強調要嚴格落實「雙閉環」管理，完善場館防疫措施，盡最大努力防止疫情發生。同時 要透過辦好大型國際賽事活動，提升中國的文化傳播力和國家軟實力。

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習近平先後到到國家速滑館，北京冬奧會、冬殘奧會主媒體中心，北京冬奧村（冬殘奧村），北京冬奧運行指揮部調度中心，二七廠冰雪項目訓練基地，實地了解籌辦備賽工作情況，看望慰問運動員、教練員、運行管理人員、服務保障人員、科研人員、媒體記者和志願者等，並致以新年祝福。

在北京二七廠冰雪項目訓練基地，習近平勉勵備戰冬奧的運動員，表示很多人十年磨一劍、五年磨一劍。人生能有幾回搏，拼搏是值得的，不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香，並祝他們取得好成績。

習近平：嚴格落實管理防止疫情發生

在媒體工作間，習近平又與準備報道冬奧的內地記者交流，勉勵大家講好中國故事、傳播中國聲音，爭取第一時間把北京冬奧盛會傳播出去。要通過辦好這樣的大型國際賽事活動，進一步提升中國的文化傳播力、新聞影響力、國家軟實力。



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此外，習近平指出，對北京冬奧會、冬殘奧會來講，做好新冠肺炎疫情防控工作是最大的考驗。受疫情影響，北京冬奧會、冬殘奧會現場觀賽受到很大限制，新聞傳播比往屆更加重要。主媒體中心要做好各項運行、服務、保障工作，既要保障好各項新聞報道和傳輸轉播功能的安全運行，又要確保疫情防控安全。要嚴格落實「雙閉環」管理，完善場館防疫措施，盡最大努力防止疫情發生。

北京冬奧會將於2月4日至20日舉行，冬殘奧會則在3月4日開幕，至3月13日結束。

責任編輯：易燕丹

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