特朗普頻喊「中國病毒」　紐約市長要拜登向華裔道歉

紐約市市長亞當斯（Eric Adams）呼籲白宮就稱新冠肺炎為「中國病毒」，以及在爆發之初時任總統特朗普的其他言論，向亞裔美國人公開道歉。

對於「中國病毒」言論，中國政府早前已多次批評特朗普及其政府使用「中國病毒」一詞，指此舉是污名化中國，又曾反批美國推卸抗疫不力責任，美國才是「毒源」。

據彭博社報道，亞當斯周二（4日）在曼哈頓下城舉行的新聞發布會上說：「現任總統現在應該站出來，代表美國人民說，『我們向華人社區道歉』。我希望他會對這個國家的華人居民說，我們為說過的話和做過的事道歉。在疫情期間，我們造成了人們與華人社區對立。」

▲ 美國紐約市長亞當斯

這場發布會上宣布了一系列幫助中國城和該市其他地方的倡議。他說，他將在周二向拜登發出正式信函，「我們永遠不會允許橢圓形辦公室被用來攻擊我們國家的人」。

民主黨人指責特朗普通過定期談論新冠肺炎來源於中國，指特朗普在一場競選集會上將這種疾病稱為「功夫流感」(kung flu)，來鼓勵反亞洲言論。

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仇恨亞裔事件高發

在美國總統競選期間拜登將特朗普關於中國和病毒的措辭稱為「偶然種族主義」。5月份他簽署了一項立法，以打擊反亞洲仇恨犯罪的上升；在那之前數月，發生在佐治亞州的大規模槍擊事件中，八人死亡，其中六人是亞裔女性。

根據加州州立大學聖貝納迪諾分校仇恨與極端主義研究中心的數據，2021年第一季度，在美國最大城市中向警方報告的反亞洲仇恨犯罪同比增長189％。同期紐約此類犯罪增長262％。

責任編輯：李冰琪