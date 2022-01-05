駐韓大使：疫情好轉後將優先推動習近平訪韓

中國駐韓大使邢海明表示，兩國領導人在疫情爆發後多次通話並互致函電，保持著密切戰略溝通。中韓雙方已反复確認，將在疫情好轉、條件具備情況下優先推動習近平訪韓。

據韓聯社報道，邢海明昨天（4日）在位於首爾明洞的中國駐韓大使館接受專訪，就中韓關係、韓半島局勢、北京冬奧會、疫情防控等議題發表看法。

邢海明稱，奧密克戎毒株持續擴散，全球疫情局勢嚴峻，中方願同韓方就疫情形勢下兩國元首開展各種形式的交往保持密切溝通。

邢海明強調，今年是中韓建交30週年，中方願同韓方一道努力，進一步鞏固兩國高層密切交往勢頭，為中韓關係發展注入新動能。 針對韓國宣布不考慮外交抵制北京冬奧會，他對此表示予以積極評價，並歡迎韓方派團出席冬奧會開幕式。他說，韓國一直通過各種方式聲援北京冬奧會。近期，韓國政府和民間各個層面均多次公開表示支持北京冬奧會，體現了兩國友好合作關係和奧運大家庭風範。

被問及北京冬奧能否成為韓朝對話的平台時，邢海明說，韓朝能否在北京冬奧會上實現互動取決於韓朝雙方和國際奧委會，中方願繼續為南北關係改善和半島和平穩定發揮積極作用。

針對中韓兩國對終戰宣言的討論進度，邢海明說，中方始終堅定維護半島和平穩定，並對發表終戰宣言持開放態度，也將參與停和機制轉換過程並發揮重要作用。就終戰宣言和停戰機制的關係，邢海明說，該問題應由有關方一同協商，中方願有關各方加強溝通，為實現半島長治久安發揮建設性作用。

責任編輯：袁瑋婧

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