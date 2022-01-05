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立陶宛總統「認錯」背後 歐盟無力應對中國貿易施壓？

國情動向 14:32 2022/01/05

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立陶宛與中國關係惡化後，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二（4日）表示，政府允許以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個「錯誤」。【詳見此

正值立陶宛被指受到中國經濟施壓，據報歐洲公司也受壓，惟外媒報道，事件引發歐盟內部的分歧，令人次質疑歐盟是否有能力保護其巨大市場，免受中國壓力影響。

立陶宛總統瑙塞達表示，立陶宛已開始遭遇非常規措施，須非常積極，並向歐盟發出明確信號，表明這是對一個歐盟國家的施壓。

歐盟內部現分歧 反應冷淡

去年11月，中國將與立陶宛外交關係降為代辦級，抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻、跨國企業被施壓不得使用立陶宛生產的部件等，但中方都否認。

《華爾街日報》以「歐盟似乎無力應對中國的貿易脅迫」為題報道，歐盟不斷加大力度遏制中國經濟行為對其市場的影響，但中國仍然有能力避開，並形容中國的舉措是對歐盟的現實檢驗。同時，歐洲各國政府對中國向立陶宛施壓的反應很平淡。一些外交人員並對立陶宛在台灣問題上挑戰北京，持批評態度。

歐盟方面曾表示，已向立陶宛提供全力支持，以解決目前與中國的貿易摩擦。而美國也頻頻與歐洲國家表示聲援立陶宛。惟歐盟調解的努力都未成功，歐盟並警告，或把中立爭端交給世貿（WTO），但WTO的任何行動或需數年時間。

美卿布林肯與北約9國外長通話聲援立陶宛 指中國施壓升級

歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應

德法等國避免與華緊張升級

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）最近表示，現在開始有其他成員國抱怨稱，如果供應鏈中有原產於立陶宛的貨物，出口就會受阻，還稱「意識到訴諸WTO的挑戰需要時間才能化解，因此我們正研究有哪些其他方法來解決這種情況」。

報道指出，歐盟委員會正收緊規則，以防接受外國贈款、貸款、稅收抵免等形式國家援助的公司，收購歐企或與這些企業爭奪某些歐盟合同。還接近商定一項國際採購文書，對把歐企排除在政府合同之外的國家， 歐盟將可把這些國家公司拒之門外。又提出反脅迫文書，對那些對歐盟施加經濟壓力的國家，歐盟成員國可對此類國家徵收關稅或禁止進口該國商品。

歐盟和立陶宛官員亦表示，一些較大成員國，包括與中國有深厚經濟關係的法國和德國，一直避免與華緊張關係升級。立陶宛外交人員說，一些歐洲國家政府的反應是，這是需要妥協的雙邊問題。但有歐洲智庫研究員警告，若歐盟不能發揮集體經濟力量，北京或會加大施壓力度。

中國外交部曾表示，立陶宛在涉台問題上犯下嚴重錯誤，美歐應敦促立陶宛盡快承認並糾正錯誤，而非刻意護短。

責任編輯：林佩怡

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