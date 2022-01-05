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東北樓市低迷 省會城市新樓也降至「白菜價」

經濟脈搏 15:15 2022/01/05

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東北地區樓市長期表現欠佳。

市道低迷疊加疫情打擊下，內地東北地區城市包括黑龍江哈爾濱、吉林長春、遼寧瀋陽等省會，近月陸續湧現俗稱「白菜價」的平價樓盤，樓市價量齊跌，拖累土地市場也成交乏力。地方政府推出一系列補貼政策，但未提振市民的買樓意欲。專家認為，補貼已不足以帶動剛性需求，或需要更強力的支持。

中指院本周公布全國百城樓價，新樓價為每平方米（約10呎）1.62萬元（人民幣，下同），哈爾濱、長春和瀋陽分別跌0.12%、0.04%和0.42%，每平方米不到1萬元，表現差於平均水平。瀋陽是全國樓價格跌幅最大的五個城市之一，市場人士指，當地二手樓在售數量多，人口流入較少和之前房價上漲影響，前年已經出現樓市降溫苗頭。去年年集中供地試點，對房企資金要求更高，加上新拍地塊樓面價整體較高，去化難度增加，令品牌房進一步縮減買地。

人口流出大，補貼難刺激剛需

作為東北地區唯一人口破千萬的哈爾濱，新樓、二手樓成交量已連跌數月，易居哈爾濱副總經理陶漢指，新冠疫情是影響因素之一，截至上月中旬，哈爾濱6個主城區已啟動6次全民核酸檢測。至於人口和產業是更深層的原因，當地明確發展特色文化和旅遊等主導產業，但在疫情之下行情不佳，影響市民購買力。

同時，樓市表現欠佳進一步傳導到土地市場，作為東北集中供地試點城市，長春和瀋陽去年全年集中供地成交乏力，最近一次的流拍率高達80%及70%。

為打通樓市阻梗，東北多地去年已推出買樓補貼、優惠券、支持房企促銷等，助市場回歸平穩。但市場人士認為，這些政策在短期內或難產生較大影響，由於東北地區人口持續流出，產業發展欠佳，「領購房補貼買房的人原本就有購房需求，先買房再領補貼，大部分人並不會因為補貼小幅增加而買房。」

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責任編輯：陳建錫

人口老化嚴重是拖累東北地區樓市的因素之一。

疫情 人口 樓價 遼寧 長春 瀋陽 哈爾濱

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