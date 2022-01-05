中財辦韓文秀：穩宏觀經濟不僅是經濟問題 更是政治問題

中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀在官媒新華社撰文稱，2022年要召開中共二十大，做好經濟工作極為重要。他指，中央經濟工作會議強調，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，穩宏觀經濟不僅是經濟問題，更是政治問題。

他又提到碳達峰碳中和問題，指近來的「碳衝鋒」、「運動式減碳」都不符黨中央要求。

穩宏觀經濟不僅是經濟問題 更是政治問題

韓文秀在文中表示，2022年要召開二十大，做好經濟工作極為重要。在日前召開的中央經濟工作會議上，「穩」是最為突出的關鍵詞。會議強調，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。各地區各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，這不僅是經濟問題，更是政治問題。各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，努力實現2022年經濟平穩開局、向好發展。

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文中列舉，2021年中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位等成績，又指要看到中國經濟運行中面臨的困難增多、挑戰上升。

中國經濟面臨國內國際挑戰

國內層面，經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，消費和投資增長勢頭減弱，供應鏈受阻，企業生產面臨生產要素短缺，包括缺芯、缺電、缺櫃、缺工等問題。受芯片短缺影響，近幾個月汽車產量下降10%左右，電力供應狀況好轉，但仍處在緊平衡，出口集裝箱運價指數有所回落。中小微企業成本壓力加大，市場預期不穩。經濟金融領域風險隱患較多。

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國際層面，世界經濟有望保持恢復性增長，但不穩定、不確定、不平衡的特點突出。受疫情特別是變異毒株影響，全球生產和物流接連遭受衝擊，主要國家通脹壓力加大，發達國家超寬松政策退出可能產生較強負外溢性，同時單邊主義、保護主義、民粹主義上升，外部環境更趨複雜嚴峻。

實現碳達峰碳中和 要穩中求進

韓文秀還指出，要正確認識和把握五個重大理論和實踐問題，其中包括碳達峰碳中和。近來在實際工作中出現一些問題，有的搞「碳衝鋒」，有的搞「運動式減碳」，這些都不符合黨中央要求。

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他指，實現碳達峰碳中和是一項複雜工程和長期任務，目標上要堅定不移，策略上要穩中求進。要充分考慮國內能源結構、產業結構等基本國情，通盤謀劃，先立後破，不能影響經濟社會發展全局。要立足以煤為主的基本國情，推動煤炭和新能源優化組合。要完善能耗「雙控」（能源消費強度和總量雙控）制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，還要創造條件盡早實現能耗「雙控」向碳排放總量和強度「雙控」轉變，要防止把任務簡單層層分解。

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責任編輯：尹航

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