【西安疫情】村支書焊死西安返鄉的侄子家門 被黨內警告處分（有片）

陝西西安疫情持續，當地封控措施嚴格。近日網上流傳一段影片，咸陽一戶村民家因從西安返鄉，大門被防疫人員用電焊焊死，引發爭議。

據《新京報》報道， 事發於咸陽興平市莊頭鎮的流順村。據莊頭鎮政府，大門被焊的涉事村民於去年12月21日從西安雁塔區返鄉，該村民應居家隔離，但其多次出門且不聽勸阻。

該村民為村支書侄子，村支書為了嚇唬侄子，於是在1月4日帶人將其大門焊住。鎮政府知曉此事後已恢復村民大門。興平市紀委也介入調查，涉事村支書被給予黨內警告處分。

然而網民得知事情原委後，不少人理解村支書的做法，認為雖然有些過激，但對有些不服從防疫措施的人也沒有其他辦法。

「要不然呢？ ？ ？疫情期間本來就不該到處亂晃啊，雖然焊起來是有點過了，但是焊的是自家侄子的。要是不管，到時候的熱搜就是村支書疫情期間不作為，放任自己侄子到處亂晃了」 「每次看到這種事都特別氣憤，氣憤的是那些不顧疫情，不聽勸阻的人，難倒不懂得生命的重要性嗎？不懂得什麼是防疫大局嗎？ 不論有多麼重要的事，在國家大事、眾人安危面前，還是應保持冷靜，積極配合防控工作。這個時候，配合是我們所有人義不容辭的責任。」 「有的人就是不聽話，怎麼辦呢？」

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責任編輯：袁瑋婧

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