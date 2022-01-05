【內地疫情】河南疫情升溫 鄭州全民檢測 防範區乘車需核酸證明

內地新冠肺炎疫情未了，西安疫情稍為緩和之際，河南近日疫情升溫。河南繼前日有24宗本土感染後，當地昨日（4日）新增4宗本土確診病例、18宗無症狀本土感染，涉及鄭州、周口、許昌等地。

據內地傳媒今日（5日）報道，河南升級防疫措施，暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

在鄭州，昨日新增1宗本土新冠確診病例及9名本土無症狀感染者。當地今日起開展全市全員核酸檢測，不參加者健康碼標記為黃碼。

鄭州並對於途經封控區、管控區域內的巴士線路，採取跳站和區間運營，防範區域內運營線路乘客乘車時，須持有48小時內核酸陰性檢測證明。

此前一天，防範區內中小學幼兒園全部停課，啟動線上教學；區內地鐵站乘車需持48小時內核酸陰性證明。

另外，許昌昨有兩名無症狀感染者轉確診、另有8宗本土無症狀感染。當地昨要求所有人員非必要不離開該市。許昌代管的禹州更已「封城」，全市所有居民居家隔離、足不出戶。至於周口市，昨增本土確診病例及本土無症狀感染各1宗。

臨近春節，據內地傳媒綜合，河南多地也加強防範，鄭州、開封、商丘、周口、新鄉等地要求返鄉人員提前報備，呼籲無必要不出市、不出省。

責任編輯：林佩怡

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