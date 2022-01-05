立陶宛總統承認一錯誤 中國外交部：更重要是採取行動

立陶宛與中國關係惡化，更傳出礙及雙邊貿易後，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二（4日）稱，政府允以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個「錯誤」。中國外交部周三（5日）回應，指認識到錯誤是正確一步，但更重要的是採取行動，糾正製造「一中一台」的錯誤行徑，回到一個中國原則的軌道上來。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上續稱，中立關係受挫的是非曲直十分清楚，為自己的錯誤行為開脫，無助解決問題、改善中立關係。又正告台灣當局，謀求「台獨」分裂行徑，必將以失敗而告終。

立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤

立陶宛總統「認錯」背後 歐盟無力應對中國貿易施壓？

瑙塞達周二表示，政府允許以「台灣」名義設立代表處是個錯誤，「錯誤並非允許台灣開設代表處，而是錯在其名稱，這個名稱沒有與我協調」。

他又稱，現在必須應對後果，立陶宛已開始遭遇非常規措施，「我們必須非常積極，並向歐盟發出非常明確的信號，表明這是一種攻擊，是對一個歐盟國家的一種施壓」。

去年11月，中國將與立陶宛外交關係降為代辦級，抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻、跨國企業被施壓不得使用立陶宛生產的部件等，但中方都否認。

責任編輯：林佩怡

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