內地離婚冷靜期實施一週年 訴訟離婚案件堆如山

內地民法典規定的離婚冷靜期自2021年1月1日起實施，至今已一年。加設冷靜期後，內地受訪者皆表示離婚預約一號難求，協議離婚轉向訴訟離婚的趨勢幾乎是不少人共同的感受，法院訴訟離婚的案件則堆如山。

日前山東省高級人民法院公眾號轉發了一篇題為《不能僅以「出軌」為理由，請求離婚》的文章，再度引發網民對於離婚冷靜期的討論。

《民法典》第1077條中對離婚冷靜期做如下定義：自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。前款規定期限屆滿後30日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。

離婚登記夫妻減少

從離婚數據上來看，離婚冷靜期效果顯現。據齊魯晚報報道，2021年1月至11月，濟南辦理離婚登記的人數按年減少8037對。 2021年12月31日，上游新聞報道，2021年重慶市辦理離婚登記的夫妻降幅達到了44%。

《中國新聞週刊》引述盈科律師事務所律師杜芹指出，原本律所對於離婚當事人先個人協商，無法達成再找律師代理協商，仍無法達成一致才進行訴訟離婚，而當事人現在通常選擇直接（到法院）起訴。「一些當事人早期曾計劃協議離婚，但冷靜期的不確定性因素導致他們認為與其花費一至兩月進行等待，還不如用法院的訴前調解時間來沖抵協議離婚的『冷靜』時間。」

訴訟離婚數量顯著增多

據澎湃新聞，四川省資陽市安岳縣人民法院日前公佈了《安岳法院反映離婚冷靜期制度實施以來存在的問題及對策建議》稱，離婚冷靜期對家事審判的影響逐漸顯現，該制度影響到協議離婚的便捷性，部分當事人為了規避冷靜期，直接向法院起訴離婚，致使訴訟離婚數量顯著增多。

文中披露，2021年1至11月，安岳法院共受理離婚案件1163件，已高於前三年全年平均受案數1033.67件。

《中國新聞周刊》引述西安一法庭庭長郭天魯指，利用離婚冷靜期轉移財產的行為也讓他警惕。此前，一個離婚案件的被告人稱想請求法院延期開庭，和妻子進行溝通，後來郭天魯發現他在藉延期開庭的時間轉移財產，「這對對方非常不公平，所以冷靜期也要分情況處理。」 各環節的壓力是層層遞進的。離婚當事人先「冷靜」，律師的案子推不動，法官的案子「堆如山」。

責任編輯：袁瑋婧

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