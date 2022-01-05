人民日報評西安防疫：補齊漏洞短板 減少疫情對正常生活影響

陜西西安實施封閉式管理已有兩周時間，新增本土確診病例開始出現明顯下降。人民日報今日發表評論指，西安防疫應迅速補齊漏洞短板，最大限度減少防疫工作對大家日常生活帶來的影響。

評論指，從優化系統，保障「一碼通」不再擁塞宕機，到完善服務，確保所有市民吃得上菜、考得上試、看得了病，根據疫情形勢及時調整工作方案，迅速補齊漏洞短板，既是解決群眾急難愁盼問題的必然選擇，也是沉淀防疫經驗，嚴防再發生聚集性疫情的現實需要。

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評論強調，有堅決態度更要有堅決行動，堅持把各項防控措施落細落實落到位，最大限度減少防疫工作給大家日常生活帶來的影響，我們一定能夠打贏疫情防控阻擊戰，保護好人民生命安全和身體健康。

內地昨日（4日）新增91宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔41宗，其中35宗在陝西西安市，是當地連續3日確診病例低於百宗。西安本輪疫情總體呈下降態勢，陝西省委書記劉國中強調，仍要高度重視隔離群眾生活保障，提供好必需品。

責任編輯：李冰琪

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