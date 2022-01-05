  • 20°C
香港時間 : 2022105日 (三) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涼茶王老吉推「百家姓」包裝 網民戲稱「自己山寨自己」

社會熱點 19:56 2022/01/05

分享：

內地著名涼茶品牌「王老吉」近日推出「百家姓」版本包裝，消費者可選購不同姓氏的「老吉」紅罐涼茶。價格方面，「百家姓」版本的涼茶飲品較普通版本貴逾一倍，惟銷售量仍突破10萬單。更有網民戲稱王老吉是「自己山寨自己」，讓山寨無路可走。

王老吉「改姓」一事引發網絡熱議，新推出的「百家姓氏圖騰罐」均為涼茶飲品。除原本的「王老吉」外，還有「陳老吉」、「李老吉」、「喬老吉」、「歐陽老吉」等115個姓氏可供選擇。

在王老吉天貓旗艦店中，「百家姓」版本12罐310ml的涼茶飲品，售價為99元（人民幣，下同）一箱，每罐約8.3元；而同規格的普通版王老吉涼茶僅售44.9元，每罐約3.7元。雖然兩者價差超過一倍，但「百家姓」版本的涼茶仍深受消費者青睞，相關平台銷售量已超過10萬單。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

有消費者表示，「百家姓」包裝具有創意，「可能平時不愛喝飲料的，看見自己的姓都想來兩罐。」另指出，相關產品很適合在節慶期間當禮物送人。此外，不少網民笑稱，「王老吉這是要雨露均霑，不獨寵老王一人了啊」。

王老吉「改姓」註冊 或為擺脫藥茶定位

據《澎湃新聞》報導，王老吉品牌關聯公司廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，於去年已集中申請逾百個「老吉」系列商標。截至2021年10月。大部分申請已完成註冊，僅有少數姓氏顯示「註冊申請中」。值得一提的是，中國商標網公開信息顯示，這些商標申請的國際分類並非涼茶商品（第30類），而是啤酒、茶味非酒精飲料、果汁等（第32類）。

内地無糖飲料進入爆發期 原材料生意也被帶火

椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，王老吉作為最早在藥品、醫用類商品中註冊的品牌，此次採用「百家姓+老吉」註冊第32類商標，不排除是為了擺脫藥用飲料的產品定位，從藥茶完美變成飲料，從而打開市場、擴大消費人群。

劉凱續指，從商標角度看，王老吉此舉也是建立自己的防禦商標護城河。申請防禦性商標相對後期針對他人惡意申請的商標異議、無效宣告等行政確權，以及司法維權訴訟來說，程式簡單很多，費用也相對會低很多。「但根據中國商標法，如果申請的防禦性商標未實際使用，是會面臨商標連續三年未使用而被撤銷的法律風險。此外，商標期滿後又會面臨續展的問題，這也是需要投入相關費用的。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

《國企紅籌》白雲山：王老吉商標案一審判決，加多寶須賠逾14億
2018/07/27
《國企紅籌》白雲山：王老吉商標案一審判決，加多寶須賠逾14億
王老吉推「涼茶可樂」 網民反應係......
2018/01/30
王老吉推「涼茶可樂」 網民反應係......
椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案
2021/04/08
椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案
内地無糖飲料進入爆發期 原材料生意也被帶火
2021/09/06
内地無糖飲料進入爆發期 原材料生意也被帶火

你可能感興趣

《國企紅籌》白雲山：王老吉商標案一審判決，加多寶須賠逾14億
16:51 2018/07/27
《國企紅籌》白雲山：王老吉商標案一審判決，加多寶須賠逾14億
王老吉推「涼茶可樂」 網民反應係......
14:01 2018/01/30
王老吉推「涼茶可樂」 網民反應係......
椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案
11:53 2021/04/08
椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案
網絡熱話 銷售 飲品 品牌 中國

下一篇文章

內地名校畢業生留學大減 業內人士：經濟下行壓力較大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款