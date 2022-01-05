涼茶王老吉推「百家姓」包裝 網民戲稱「自己山寨自己」

內地著名涼茶品牌「王老吉」近日推出「百家姓」版本包裝，消費者可選購不同姓氏的「老吉」紅罐涼茶。價格方面，「百家姓」版本的涼茶飲品較普通版本貴逾一倍，惟銷售量仍突破10萬單。更有網民戲稱王老吉是「自己山寨自己」，讓山寨無路可走。

王老吉「改姓」一事引發網絡熱議，新推出的「百家姓氏圖騰罐」均為涼茶飲品。除原本的「王老吉」外，還有「陳老吉」、「李老吉」、「喬老吉」、「歐陽老吉」等115個姓氏可供選擇。

在王老吉天貓旗艦店中，「百家姓」版本12罐310ml的涼茶飲品，售價為99元（人民幣，下同）一箱，每罐約8.3元；而同規格的普通版王老吉涼茶僅售44.9元，每罐約3.7元。雖然兩者價差超過一倍，但「百家姓」版本的涼茶仍深受消費者青睞，相關平台銷售量已超過10萬單。

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有消費者表示，「百家姓」包裝具有創意，「可能平時不愛喝飲料的，看見自己的姓都想來兩罐。」另指出，相關產品很適合在節慶期間當禮物送人。此外，不少網民笑稱，「王老吉這是要雨露均霑，不獨寵老王一人了啊」。

王老吉「改姓」註冊 或為擺脫藥茶定位

據《澎湃新聞》報導，王老吉品牌關聯公司廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，於去年已集中申請逾百個「老吉」系列商標。截至2021年10月。大部分申請已完成註冊，僅有少數姓氏顯示「註冊申請中」。值得一提的是，中國商標網公開信息顯示，這些商標申請的國際分類並非涼茶商品（第30類），而是啤酒、茶味非酒精飲料、果汁等（第32類）。

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北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，王老吉作為最早在藥品、醫用類商品中註冊的品牌，此次採用「百家姓+老吉」註冊第32類商標，不排除是為了擺脫藥用飲料的產品定位，從藥茶完美變成飲料，從而打開市場、擴大消費人群。

劉凱續指，從商標角度看，王老吉此舉也是建立自己的防禦商標護城河。申請防禦性商標相對後期針對他人惡意申請的商標異議、無效宣告等行政確權，以及司法維權訴訟來說，程式簡單很多，費用也相對會低很多。「但根據中國商標法，如果申請的防禦性商標未實際使用，是會面臨商標連續三年未使用而被撤銷的法律風險。此外，商標期滿後又會面臨續展的問題，這也是需要投入相關費用的。」

責任編輯：易燕丹

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