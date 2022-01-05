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【內地疫情】西安：社會面基本實現清零 達條件小區將逐步解封（更新版）

社會熱點 18:04 2022/01/05

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陝西西安新冠肺炎疫情緩和，西安周三（5日）召開記者會表示，從近3輪核酸篩查情況看，病例總量呈現下降趨勢，都是在隔離管控人員和封控、管控區域發現的，社會面基本實現清零，疫情蔓延勢頭得到有效遏制。西安方面表示，對達到解除條件的小區將逐步有序解封。

＊18：03 新增詳細內容

據了解，周二（4日）早上9起，西安全市範圍內開展新一輪核酸篩查，篩查共發現5例，其中2宗在封控區、3宗在管控區（均為居家隔離人員），另有集中隔離點發現20宗陽性病例。

截至周二，西安本輪疫情累計報告1793宗本土確診病例，近期新增確診病例連日下降，其中1日新增病例122宗、2日90宗、3日95宗、4日35宗。另有37名確診患者出院，在定點醫院接受健康監測和康復隔離。

另西安表示，截至周二，全市正在集中隔離4.2萬多人。西安疫情防控還在最吃緊、最關鍵的時刻，容不得一絲一毫的鬆懈麻痺，必須咬緊牙關、一鼓作氣，持續鞏固擴大防控成效。將繼續堅持非必要不外出、不離市，加強重點區域管理，實施差異化分區核酸篩查。堅持科學精準、分類管理；對封控、管控區域和集中隔離人員，認真分析研判，達到解除條件的，經評估後，逐步有序予以解封，共同創建無疫小區。並進一步強化民生保障。

早前有指當局下令必須在1月4日清零，陝西省委書記劉國中日前表示，疫情已進入總攻階段，會盡快實現清零。另西安市疾控中心副主任陳志軍表示，要解除管控措施，首先要實現「社會面清零」，即之後發現的所有新確診病例，都在已隔離的密切接觸者或是密切接觸者的密切接觸者當中，在社區已經不存在社區面的疫情傳播。

【西安疫情】何時解封引關注 疾控專家：要實現「社會面清零」

【內地疫情】網傳西安下令4號社會面清零 陝西省委書記：發起總攻盡快實現目標

對孕產婦開綠色通道

另外，西安要求任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診，對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。

網傳一名懷胎8月的孕婦，因核酸問題無法入院，在門口等待期間大出血，之後流產。涉事的西安高新醫院表示，孕婦正術恢復；省市衛健委正調查。

【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產

責任編輯：林佩怡

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