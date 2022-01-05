胡錫進談西安抗疫：我們社會主義的人道標準高於資本主義

西安封城近兩周，當地市民斷糧、缺日用品、不能就醫等情況不時傳出。《環時》前總編輯胡錫進今日（25日）談及這些問題時指，西安抗疫形同戰爭，戰爭就有代價，誰都別太較勁，也別試圖利用個案衝擊全局，「那裡有上千萬個生命和上千萬份感受，還有一份我們社會主義高於資本主義的人道標準」。

胡錫進在個人微博上發表看法：

一言難盡的西安，那裡有上千萬個生命和上千萬份感受，還有一份我們社會主義高於資本主義的人道標準。那裡不是被封在家中沒菜吃和被送火葬場燃燒哪個更好哪個更悲哀的簡單對比，這個很硬的政治邏輯需要時間的慢慢整理。現實是具體的日子，既然活了就要有菜吃，並且希望菜鮮價廉，這不是貪婪，是正常的人性。 我覺得重要的是誰都別太較勁，別希望整體淹沒個性，也別試圖用個案衝擊全局。當有很突出的較勁和帶節奏時，社會需要一份超越他們的理性和平衡感。西安要往前走，走過去了，就會發現有些當時的糾結不該那麼絕對。 抗疫進行時的西安真的很不容易，那形同一場戰爭。戰爭都有代價，死人少，就要別的代價來替，這是常識。團結第一，包容第一。

網民留言對該說法的反應兩極，支持者認同中國在防疫上比西方好太多，反對者則質問，拒收孕婦、禁買饅頭是甚麼的人道標準？

官媒：要確保市民吃得上菜

對於西安市民的生活問題，《人民日報》評論指，要減少防疫給市民日常生活帶來的影響，從優化系統，保障「一碼通」不再擁塞，到完善服務，確保所有市民吃得上菜、考得上試、看得了病，根據疫情及時調整工作，迅速補齊漏洞短板，既是解決群眾急難愁盼問題的必然選擇，也是沉澱防疫經驗，嚴防再發生聚集性疫情的現實需要。評論同時指，當地新增本土確診病例開始出現明顯下降，盡管防疫情況有積極變化，但不能因此產生輕敵思想、鬆懈心態。

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責任編輯：陳建錫