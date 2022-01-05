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內地名校畢業生留學大減 業內人士：經濟下行壓力較大

社會熱點 18:50 2022/01/05

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內地各大高校近日陸續發佈2021屆畢業生就業質量報告，其中不少名校，包括兩大頂級學府北京大學及清華大學，畢業生出國深造人數都有明顯下滑。有留學行業專業人士表示，一方面是因為疫情，另一方面則是因為經濟下行壓力較大，學生及家庭會更多地考慮「性價比」。

據界面新聞報導，2020年，北大畢業生出國（境）人數為1084人，佔畢業生總數的13.34%。到2021年，該校出國（境）留學人數下降至793人，比例下降至8.17%，其中本科生出國（境）的降幅最明顯，僅為553人。

清華大學2019年畢業生的出國（境）比例為15.3%，2020年迅速下降至9.6%，由1035人減至674人。 2021年，該校的出國（境）留學生人數降至517人，較之兩年前已經大跌，比例更是下降至6.9%。其中出國深造去向最多的國家是美國，有228人，占出國總人數的44.1%。其次是英國和新加坡，分別有91人和50人。

經濟和留學呈現明顯的正相關關係

除了高校畢業生留學，全國國際學校亦受影響，據21世紀經濟報道，留學數據平台宜校所了解到的情況顯示，全國2021年國際學校新高一學生估計比上一年減少了20%左右。報道引述宜校創始人肖經棟指，在疫情和國際關係的影響下，一些家長會轉向優先考慮就讀普高；另一方面，由於經濟下行壓力較大，能夠支付得起出國留學費用的家庭在減少，也導致有意願出國留學的人數減少。

深圳國際學校新哲書院的獨立董事高波也強調了經濟形勢的影響，他指出，經濟和留學呈現明顯的正相關關係，如果經濟形勢好，哪怕有疫情以及國際關係摩擦，留學人數也不會少。但目前來看，經濟下行壓力較大，很多行業都受到了影響。「從讀國際學校，再到留學，總投入大概需要數百萬，經濟一旦下行，對於有些家庭而言，就可能變成了一筆『巨款』。」

美國報告：最近一學年中國在美留學生數下降14.8％ 仍是最大生源地

美國放寬33國入境限制 美駐華使館臨時代辦：歡迎中國留學生

責任編輯：袁瑋婧

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