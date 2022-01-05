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【大灣區】東莞加入GDP萬億俱樂部 廣東萬億城市有這四個

經濟脈搏 19:09 2022/01/05

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隨東莞預計2021年地區生產總值（GDP）突破萬億元（人民幣，下同）大關，經濟第一大省廣東又增加一個GDP萬億城市。廣東的4個萬億城市分別是深圳、廣州、佛山和東莞。至此，廣東的萬億城市數量已經追平江蘇。

據第一財經報道，東莞市第十五次黨代會今日開幕，市委書記肖亞非所作的報告顯示，過去五年，東莞地區生產總值連跨7000億元、8000億元、9000億元三大台階，初步預計2021年突破萬億元大關。

從此前的數據來看，2020年東莞GDP達9650.19億元，距離萬億大關僅差350億。 2021年前三季度，東莞實現GDP 7694.62億元，按年增長9.1%，兩年平均增長4.5%。全年突破萬億大關也在意料之中。

外貿出口支撐東莞經濟

外貿出口對「世界工廠」東莞的經濟十分關鍵。數據顯示，2021年前三季度，東莞全市進出口總額11266.3億元，按年增長16.4%，兩年平均增長6.7%。其中，出口6980.5億元，增長17.1%，兩年平均增長6.6%。

改革開放後，隨著加工出口貿易的發展，東莞逐漸發展成為全球最大的製造業基地之一，形成以電子信息、電氣機械、紡織服裝、家具、玩具、造紙及紙製品業、食品飲料、化工等八大產業為支柱的現代化工業體系，被稱為「世界工廠」。

而在一線城市深圳的帶動和產業外溢下，東莞的高新產業快速發展，人口增長迅速。尤其是近年來，深圳的電子信息等產業向東莞轉移，如華為遷移部分業務到東莞松山湖，這也是東莞近幾年高新技術產業快速發展的一個重要因素。

東莞GDP突破萬億大關後，中國內地GDP萬億俱樂部城市增至24個，分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京、天津、寧波、青島、無錫、長沙、鄭州、佛山、泉州、濟南、合肥、南通、西安、福州和東莞。 24個萬億城市中，18個位於南方，6個位於北方。

責任編輯：蒯宇澄

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