通脹波及奶茶 內地兩大品牌宣布加價

內地沖泡茶飲品牌香飄飄、網紅茶飲品牌茶顏悅色，近日分別宣布加價。香飄飄表示，因主要原材料等成本持續上漲，下月起主要產品將提價2至8%。茶顏悅色則稱，「大環境通脹太厲害了」，周五（7日）起大部分奶茶產品漲1元（人民幣，下同）。

內地傳媒報道，去年以來，從調味料到飲品、休閒食品、加工食品、至到日用品等很多領域，都發出漲價函，原材料漲價趨勢仍然持續。

奶茶龍頭香飄飄（滬：603711）周二（4日）公告，鑑於各主要原材料、人工、運輸、能源等成本持續上漲，為更好地向經銷商、消費者提供優質產品和服務，促進市場及行業可持續發展，公司研究決定，調整固體沖泡奶茶（含經典、好料系列）產品價格，主要產品提價幅度為2%-8%不等，新價格自2月1日起按通知執行。

香飄飄表示，部分產品調價或對公司產品市場佔有率有一定影響，加上成本上漲，本次產品調價不一定令公司利潤增長，並對未來業績影響具有不確定性。去年前3季，香飄飄實現營收19.74億元，按年增長4.29%；實現淨利潤3939.55萬元，下降11.45%。

「大環境通脹太厲害」

另外，網紅茶飲茶顏悅色周三（5日）宣布，周五（7日）起，大部分奶茶產品漲1元，其中梔曉漲價2元，這是該品牌2016年後首次加價。

茶顏悅色回應稱，「這幾年大環境通脹太厲害了，市場上原材料和其他成本逐年走高。之前積累的那些紅利也扛不住一系列的疊加成本。」有品牌部工作人員還表示，「有點扛不住了」。

茶顏悅色主打「新中式鮮茶」，2013年開店，截至2020年12月，超過290間門市，全為直營，分別位於湖南長沙、常德和湖北武漢。

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責任編輯：林佩怡

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