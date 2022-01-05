立陶宛內部分歧 國會議長、外長支持台代表處現有命名

立陶宛總統瑙塞達就台代表處命名問題「認錯」後，該國外長、國會議長周三（5日）重申支持現有命名，後者直言不同意瑙塞達的批評，亦不認為是錯誤。

瑙塞達在前一天的訪問中稱，允許以「台灣」命義設代表處是個錯誤決定，對立陶宛與中國的關係產生強烈影響，且政府下決定前未徵詢過他的意見。

國會議長希米利特回應，她不認同瑙塞達對執政內閣實施外交政策的批評，質疑瑙塞達為何等到北京在政治和經濟上施加壓力後，才開腔批評這項決策。

外長藍斯柏吉斯亦透過發言人回應，強調在此事上的態度堅定不移，支持民主與人權等普世價值是執政內閣訂定協議的一部分，也是政府施政的重要內涵。立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係，雙方人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近，期待有更多的雙邊接觸。

立陶宛實行「半總統制」，總統是國家元首，負責外交及國安事務；總理則是政府首長，管轄包括外交部等14個部門。本次命名雖屬外交事務，但總理有權拍板定案。台媒指，瑙塞達與總理席莫尼特是上屆大選的對手，關係緊張已非近期的事。瑙塞達就此事抨擊執政內閣，或把雙方的不和搬上檯面。

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責任編輯：陳建錫