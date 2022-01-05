  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (四) 00:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立陶宛內部分歧 國會議長、外長支持台代表處現有命名

國情動向 22:57 2022/01/05

分享：

立陶宛總統瑙塞達就台代表處命名問題「認錯」後，該國外長、國會議長周三（5日）重申支持現有命名，後者直言不同意瑙塞達的批評，亦不認為是錯誤。

瑙塞達在前一天的訪問中稱，允許以「台灣」命義設代表處是個錯誤決定，對立陶宛與中國的關係產生強烈影響，且政府下決定前未徵詢過他的意見。

國會議長希米利特回應，她不認同瑙塞達對執政內閣實施外交政策的批評，質疑瑙塞達為何等到北京在政治和經濟上施加壓力後，才開腔批評這項決策。

外長藍斯柏吉斯亦透過發言人回應，強調在此事上的態度堅定不移，支持民主與人權等普世價值是執政內閣訂定協議的一部分，也是政府施政的重要內涵。立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係，雙方人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近，期待有更多的雙邊接觸。

立陶宛實行「半總統制」，總統是國家元首，負責外交及國安事務；總理則是政府首長，管轄包括外交部等14個部門。本次命名雖屬外交事務，但總理有權拍板定案。台媒指，瑙塞達與總理席莫尼特是上屆大選的對手，關係緊張已非近期的事。瑙塞達就此事抨擊執政內閣，或把雙方的不和搬上檯面。

立陶宛總統「認錯」背後 歐盟無力應對中國貿易施壓？

立陶宛總統承認一錯誤 中國外交部：更重要是採取行動

立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤

責任編輯：陳建錫

外交 人權 立陶宛 台灣 中國 中歐關係 兩岸關係

下一篇文章

日本澳洲將簽署防衛協議 或加劇與中國緊張關係 京回應（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國
鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國
習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文）
習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文）
中美緊張升溫 Uniqlo創辦人柳井正：不會選邊站
中美緊張升溫 Uniqlo創辦人柳井正：不會選邊站
美卿與法德英外長通話 聲援立陶宛反對中國施壓
美卿與法德英外長通話 聲援立陶宛反對中國施壓
大陸國台辦回應蔡英文新年講話：再挑釁大陸將採斷然措施（第二版）
大陸國台辦回應蔡英文新年講話：再挑釁大陸將採斷然措施（第二版）
趙立堅回應外媒：能在抗疫期間生活在中國 「你們偷著樂吧」
趙立堅回應外媒：能在抗疫期間生活在中國 「你們偷著樂吧」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款