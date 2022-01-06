西安孕婦流產事件責任人被免職 衛健委主任被黨內警告

西安一懷胎8月的孕婦肚痛時因核酸問題無法入院，在寒風中等待兩小時大出血流產，事件周二（4日）曝光後引發廣泛關注。目前，涉事醫院總經理被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職；西安衛健委主任被給予黨內警告處分。

涉事醫院總經理被停職

據西安市互聯網信息辦公室旗下微信公眾號「西安發布」今日（6日）消息：西安高新醫院孕產婦流產事件引起社會廣泛關注，造成惡劣社會影響。陝西省、西安市衛生健康委組織專家進行調查，認定該事件是一起責任事故。

據悉，西安高新醫院已對相關責任人作出處理：總經理范郁會被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。

【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）

胡錫進談西安抗疫：我們社會主義的人道標準高於資本主義

同時，西安市紀委對省市有關疫情防控期間急救工作要求落實不到位、履職不力的西安市急救中心黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分，對落實省市關於疫情防控期間特殊人群救治工作要求不到位的西安市衛生健康委主任劉順智給予黨內警告處分。

至此，本輪西安疫情爆發以來，經官方公開通報統計，已至少包括31名公職人員受到包括停職、免職、黨內警告在內的黨紀政紀處分。

西安當局：任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診

周二（4日），有一名孕婦家屬發帖稱，1月1日，自家姨媽肚子疼，打不通醫院急救電話，隨後撥打報警電話，姨媽才被送往醫院。當晚8點多，孕婦到達西安高新醫院。

帖中稱，姨媽因核酸檢測結果已超過4小時，所以無法入院，「耽誤了這麼久，導致大出血」。發帖人形容，看到姨媽艱難地用雙手支撐身體坐在椅子上，「血順著椅子和褲子流下來，地上都是血」。醫院見到孕婦大出血才接診，將其送入手術室，結果腹中8個月大的因治療不及時而流產。

另據內媒報道，西安高新醫院院方人士稱，「這個事現在炒得沸沸揚揚，我們這邊不能說有問題，也不能說沒有問題，只能等上級部門的調查結果。」

【西安疫情】村支書焊死西安返鄉的侄子家門 被黨內警告處分（有片）

【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）

西安市在周三（5日）的疫情防控新聞發布會上公布，為防止就醫過程中交叉感染，對隔離點、封控區、管控區需要緊急就醫的人員，安排專車「點對點」送至定點醫院就醫，並閉環接回。其他人員持48小時核酸陰性證明，自行前往全市正常開診的醫院就診，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診。對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道