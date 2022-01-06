【西安疫情】至少31公職人員被處理 一文看懂4個社會事件

西安疫情持續多日，期間「買菜難」、「一碼通」崩潰、孕婦因核酸問題無法入院後流產等事件引發輿論廣泛關注。據統計，西安此輪疫情以來，已至少31名公職人員受到包括停職、免職、黨內警告在內的黨紀政紀處分。

航班輸入疫情 處理26人

疫情爆發初期，12月23日，記者從西安市紀委監委獲悉，自12月4日巴基斯坦航班境外輸入疫情以來，西安市已組織紀檢監察幹部開展監督檢查15輪次，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光2起14人。

重災區雁塔區 處理2人

日前，大量市民反映買菜難、生活物資緊張的情況。其中雁塔區、長安區、高新區3區疫情嚴重，每天開展一次全區核酸檢測，嚴格限制居民外出，防控升級後有大量市民物資緊張，有外來務工人員甚至餓了一整天，房內僅剩幾袋牛奶。

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1月2日，西安市委組織部通報，為進一步加強西安市雁塔區疫情防控工作力量，經省委同意：西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記；免去王斌雁塔區委書記職務；免去崔詩越雁塔區委副書記、區政府黨組書記職務。

半個月內「一碼通」兩次崩潰 處理1人

1月4日，「西安一碼通」頁面的個人電子識別碼一欄，只顯示時間、日期，無法打開二維碼並查詢到核酸結果。12月20日，「一碼通」也出現長時間系統故障，導致市民出行受阻。

西安市民返工需持核酸證明 健康碼出故障地鐵站排長龍

1月5日凌晨，西安市委組織部發布幹部任免信息：劉鑫任西安市大數據資源管理局黨組成員，為副局長人選（主持工作）；西安市大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，停職檢查。

孕婦無法入院大出血流產 處理2人

1月4日，一名孕婦家屬發帖稱，懷胎8月的孕婦因核酸檢測結果超過4小時，無法入院，「耽誤了這麼久，導致大出血」。醫院見到孕婦大出血才接診，將其送入手術室，結果腹中8個月大的因治療不及時而流產。

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1月6日凌晨，「孕婦流產事件」調查結果公布，西安市紀委對省市有關疫情防控期間急救工作要求落實不到位、履職不力的西安市急救中心黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分，對落實省市關於疫情防控期間特殊人群救治工作要求不到位的西安市衛生健康委主任劉順智給予黨內警告處分。

責任編輯：尹航

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