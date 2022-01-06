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【內地疫情】本土確診再破百達132宗 河南急增64宗涉6地

社會熱點 11:22 2022/01/06

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內地昨日（5日）新增189宗新冠肺炎確診病例，本土病例再度破百達132宗，其中河南佔64宗，涉及鄭州、洛陽、許昌等六地。許昌市委書記表示，目前疫情源頭尚未完全查清，防控任務依然艱巨繁重。當地疫情防控指揮部通報，今日（6日）起，將開展大規模全民核酸檢測。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南64宗，其中許昌市50宗、鄭州市5宗、洛陽市4宗、周口市3宗、商丘市1宗、固始縣1宗；陝西63宗，均在西安市；浙江5宗，均在寧波市。另外再多10宗本土無症狀感染個案，包括河南9宗，其中鄭州市8宗、固始縣1宗；浙江1宗，在金華市。

河南暫停跨省團隊遊及「機票+酒店」業務

河南疫情快速升溫，許昌市委書記史根治表示，當地疫情持續，代管的禹州市疫情尚未完全查清源頭、澄清底子，防控任務依然艱巨繁重。他指出，禹州市要根據疫情形勢，及時加密核酸篩查頻次，確保全員覆蓋到位、重點人群管控到位。

【內地疫情】河南疫情升溫 鄭州全民檢測 防範區乘車需核酸證明

【內地疫情】西安添95宗本土確診 河南禹州3人感染全市禁足

許昌市疫情防控指揮部發通告稱，將在全市組織開展大規模核酸檢測，並於今日上午8時起，至明日（7日）晚上8時，為市內所有居民進行核酸採樣。

河南省文化和旅遊廳亦發通知表示，鑒於許昌、洛陽已出現疫情中風險地區，各地要嚴格執行跨省旅游經營活動管理「熔斷」機制，河南省旅行社及在線旅游企業需立即暫停經營跨省團隊旅游及「機票+酒店」業務。

另外，受疫情影響，浙江義烏機場出發前往北京的航班，6日起因公共安全原因全部取消。而前往深圳的旅客，需持48小時內核酸檢測陰性證明方可乘機。

責任編輯：易燕丹

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