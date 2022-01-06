內地12月財新服務業PMI回升至53.1 內需小幅回暖

內地12月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）錄53.1，較11月回升1個百分點，連續四個月位於擴張區間，顯示2021年底服務業經營擴張勢頭加強。在經營活動量上升的企業中，普遍提及的原因是新產品發布、銷售改善，支撐經營擴張。

此前公布的12月財新製造業PMI錄50.9，較11月回升1個百分點，重回擴張區間。兩大行業景氣度均回暖，帶動財新綜合PMI回升1.8個百分點至53。

內需小幅回暖 外需保持平穩

財新服務業PMI走勢與國家統計局一致，但綜合PMI走勢與統計局有所差異。統計局公布的12月服務業商務活動指數回升0.9個百分點至52；綜合PMI則與11月持平，為52.2。

從各分項指數看，2021年12月，服務業新訂單指數連續第四個月處於擴張區間，但僅小幅增長。調查樣本企業稱，需求轉強、新產品發布和新客戶增加，是12月助推銷售的主因。也有部分企業反映，疫情以及防疫措施抑制了新業務增長。

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相比內需小幅回暖，服務業外需保持平穩。12月服務業新接出口業務指數顯示，來自海外的新業務量持續增長，但增速與前兩月相近，僅屬微增。

隨著市場恢復，服務業就業指數連續四個月位於擴張區間，12月錄得2021年6月以來的最高值。企業普遍表示，用工規模上升與工作量增加、企業著力提升產能有關。

通脹壓力緩解 就業市場仍承壓

不過，服務業就業指數增幅有限，且顯著低於經營活動和新訂單指數，導致12月積壓工作指數創2020年3月以來新高。企業反映主要原因是新接業務增加，也有部分企業提到疫情影響了訂單處理能力。

通脹壓力正在緩解，12月服務業投入和收費價格指數增速均放緩。不過，投入價格已連續18個月上漲，顯示原材料和人力成本居高不下；同時，投入價格指數連續15個月高於收費價格指數，反映服務業企業生存壓力較大。

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財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年12月，經濟景氣度恢復，製造業、服務業供求改善，通脹壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情的反覆以及海外需求仍是不穩定因素。穩經濟將成為2022年經濟工作的主線。

財新中國製造業PMI就業指數以及近期官方公布的調查失業率數據，均指向就業市場改善動能邊際趨緩。未來一段時間，政策層面應強化就業優先導向，加強對中小企業的定向支持以及增強政策連續性、穩定性和可預期性。

責任編輯：尹航

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