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戴琪與立陶宛外長通話 支援應對中國經濟施壓

國情動向 12:11 2022/01/06

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繼美國國務卿布林肯與歐洲各國外長通話表示對立陶宛受中國經濟施壓的關切後，美國貿易代表戴琪周三（５日）與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，表示將持續支援立陶宛，應對來自中國的經濟壓迫。

據美國貿易代表辦公室官網公告，戴琪5日在華盛頓與藍斯柏吉斯通話時，強調美國將與歐盟及其成員國合作應對外交和經濟上的脅迫行為。雙方也討論通過建立緊密的跨大西洋夥伴關係，擁抱及體現美國與歐盟共同價值觀，以共同面對挑戰的重要性。

戴琪與藍斯柏吉斯也指出，美國和歐盟作為民主市場經濟體，擁有許多需要在國際上捍衛的核心價值與原則。兩人也將定期聯繫，加強美國與歐盟以及美國與立陶宛的經濟關係，並持續解決中國的經濟施壓。

路透：中國要求德國大陸集團 停用立陶宛所造零件

路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作（第二版）

立陶宛因去年允許台灣在該國設立以「台灣」為名的代表處，中方多次嚴厲表示，立陶宛必將付出代價。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻、跨國企業被施壓不得使用立陶宛生產的部件等，但中方都否認。

週二（4日）立陶宛總統瑙塞達接受專訪時坦言讓台灣以「台灣」之名設代表處是個錯誤，「這對我們（立陶宛）與中國的關係產生非常強烈的影響，現在我們必須處理後果」。【詳見此

早前布林肯先後與德、法、英、意及北約9國外長通話，表達對中國對立陶宛施壓升級的關注及支援。

美卿布林肯與北約9國外長通話聲援立陶宛 指中國施壓升級（第二版）

美卿與法德英外長通話 聲援立陶宛反對中國施壓

責任編輯：袁瑋婧

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