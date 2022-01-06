  • 22°C
香港時間 : 2022106日 (四) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多位一線員工被挖走 國貨林清玄創始人指責香奈兒不正當競爭

社會熱點 12:36 2022/01/06

分享：

國貨化妝品品牌林清軒近日多位一些員工被香奈兒挖走。1月3日，林清軒創始人孫來春突然在社交媒體發布長文，公開指責香奈兒不正當競爭。

孫來春在長文中指出，「林清軒從未主動和國際品牌挑起過戰火，但香奈兒卻挖走多位林清軒一線員工，且在新年初始殺入『紅山茶護膚賽道』，是一場『早有預謀』的宣戰。」

他認為，「這是林清軒創業以來，受到的最猛烈的進攻，這場保衛戰，事關林清軒生死」。

1月5日，「林清軒創始人指責香奈兒不正當競爭」話題登上微博熱搜，引發熱議。截至6日中午，該話題閱讀量超8600萬。

今日（6日）晚間21點，香奈兒「紅山茶」系列新品已經在官網正式發布，新品涉及護膚、彩妝、香氛噴霧多個品類，包括香奈兒一號「紅山茶花」泡沫潔顏粉、柔膚水、眼霜、精華、乳霜五款護膚產品，以及香奈兒一號紅山茶花粉底液、唇頰蜜等彩妝產品。

微博熱搜

林清軒創始人主要指責香奈兒兩點

香奈兒新品「劍指」林清軒孫來春提到，林清軒專註中國紅山茶護膚科技，已有12年。而在香奈兒進入這個賽道之前，還未有國際大牌以「紅山茶花護膚」作為產品賣點，即便是山茶花分布最廣泛的東亞地區，資生堂等美妝企業也沒有殺入這個賽道。

一直以白色茶花為美學象征和品牌宣稱的香奈兒突然轉向紅山茶，且主打功效與林清軒相同，都是修護抗初老。孫來春認為，香奈兒是在「劍指林清軒」。

香奈兒新品

據內媒界面新聞報道，香奈兒在產品宣稱上，並未突出「日本紅山茶花」概念，但在產品功效上，的確主打「抵禦修護初老」。而從產品定價上，香奈兒一號紅山茶花柔膚水150ml售價600元（人民幣，下同），遠遠超出林清軒山茶花平衡修護柔膚水150ml397元的定價。

孫來春表示，2021年，有多位林清軒一線員工被香奈兒挖走。由此他們認為，「香奈兒轉入紅山茶護膚賽道，不是突發，是早有預謀。」

不過，林清軒方面指，被挖走的部分員工主要為銷售端人員，並不涉及核心產品配方的泄露問題，所以大概率不存在挖掘商業秘密的競爭行為。

林清軒創始人孫來春微博截圖

業內人士認為林清軒可能是在炒作 該品牌否認

美妝品牌負責人表示，「香奈兒產品策略、渠道策略可能並不是中國團隊製定的，不存在針對某一個國產品牌；但具體到執行層面，中國市場的團隊可能會定向吸引一些用戶，這種可能性是有的。」

在今日相關熱搜詞條下，有網友質疑林清軒有「蹭熱度」嫌疑，「沒有誰能規定紅山茶護膚品賽道只能林清軒一家來做。」

上述負責人說：「林清軒這可能是一種營銷炒作，因為兩個品牌的主流消費群體不一樣。」

針對外界質疑，林清軒品牌相關負責人回應稱，「林清軒的發文立場，不在於營銷，而在於捍衛林清軒在『紅山茶』上的價值主張，明確中國作為『紅山茶』母產地的價值和地位。」

韓流降溫國貨發力 Innisfree內地撤店率近8成

核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間

責任編輯：李冰琪

相關文章

政策寬鬆刺激 滬指收升1.2%創逾兩個月新高
2021/12/08
政策寬鬆刺激 滬指收升1.2%創逾兩個月新高
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
2021/12/09
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
境外機構加速增持中國國債 創1月來新高
2021/12/09
境外機構加速增持中國國債 創1月來新高
中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆
2021/12/17
中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆
【中國經濟】人行前官員盛松成：應盡快實施較寬鬆宏觀政策
2021/12/30
【中國經濟】人行前官員盛松成：應盡快實施較寬鬆宏觀政策

你可能感興趣

政策寬鬆刺激 滬指收升1.2%創逾兩個月新高
15:39 2021/12/08
政策寬鬆刺激 滬指收升1.2%創逾兩個月新高
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
12:32 2021/12/09
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
境外機構加速增持中國國債 創1月來新高
15:25 2021/12/09
境外機構加速增持中國國債 創1月來新高
人民幣 品牌 銷售 概念 產品 化妝 美妝 中國市場 中國 微博

上一篇文章

中國太空站成功以機械臂 轉位對接天舟二號貨運飛船

下一篇文章

【內地疫情】本土確診再破百達132宗 河南急增64宗涉6地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款