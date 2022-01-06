多位一線員工被挖走 國貨林清軒創始人指責香奈兒不正當競爭

國貨化妝品品牌林清軒近日多位一線員工被香奈兒挖走。1月3日，林清軒創始人孫來春突然在社交媒體發布長文，公開指責香奈兒不正當競爭。

孫來春在長文中指出，「林清軒從未主動和國際品牌挑起過戰火，但香奈兒卻挖走多位林清軒一線員工，且在新年初始殺入『紅山茶護膚賽道』，是一場『早有預謀』的宣戰。」

他認為，「這是林清軒創業以來，受到的最猛烈的進攻，這場保衛戰，事關林清軒生死」。

1月5日，「林清軒創始人指責香奈兒不正當競爭」話題登上微博熱搜，引發熱議。截至6日中午，該話題閱讀量超8600萬。

今日（6日）晚間21點，香奈兒「紅山茶」系列新品已經在官網正式發布，新品涉及護膚、彩妝、香氛噴霧多個品類，包括香奈兒一號「紅山茶花」泡沫潔顏粉、柔膚水、眼霜、精華、乳霜五款護膚產品，以及香奈兒一號紅山茶花粉底液、唇頰蜜等彩妝產品。

▲ 微博熱搜

林清軒創始人主要指責香奈兒兩點

香奈兒新品「劍指」林清軒孫來春提到，林清軒專註中國紅山茶護膚科技，已有12年。而在香奈兒進入這個賽道之前，還未有國際大牌以「紅山茶花護膚」作為產品賣點，即便是山茶花分布最廣泛的東亞地區，資生堂等美妝企業也沒有殺入這個賽道。

一直以白色茶花為美學象征和品牌宣稱的香奈兒突然轉向紅山茶，且主打功效與林清軒相同，都是修護抗初老。孫來春認為，香奈兒是在「劍指林清軒」。

▲ 香奈兒新品

據內媒界面新聞報道，香奈兒在產品宣稱上，並未突出「日本紅山茶花」概念，但在產品功效上，的確主打「抵禦修護初老」。而從產品定價上，香奈兒一號紅山茶花柔膚水150ml售價600元（人民幣，下同），遠遠超出林清軒山茶花平衡修護柔膚水150ml397元的定價。

孫來春表示，2021年，有多位林清軒一線員工被香奈兒挖走。由此他們認為，「香奈兒轉入紅山茶護膚賽道，不是突發，是早有預謀。」

不過，林清軒方面指，被挖走的部分員工主要為銷售端人員，並不涉及核心產品配方的泄露問題，所以大概率不存在挖掘商業秘密的競爭行為。

▲ 林清軒創始人孫來春微博截圖

業內人士認為林清軒可能是在炒作 該品牌否認

美妝品牌負責人表示，「香奈兒產品策略、渠道策略可能並不是中國團隊製定的，不存在針對某一個國產品牌；但具體到執行層面，中國市場的團隊可能會定向吸引一些用戶，這種可能性是有的。」

在今日相關熱搜詞條下，有網友質疑林清軒有「蹭熱度」嫌疑，「沒有誰能規定紅山茶護膚品賽道只能林清軒一家來做。」

上述負責人說：「林清軒這可能是一種營銷炒作，因為兩個品牌的主流消費群體不一樣。」

針對外界質疑，林清軒品牌相關負責人回應稱，「林清軒的發文立場，不在於營銷，而在於捍衛林清軒在『紅山茶』上的價值主張，明確中國作為『紅山茶』母產地的價值和地位。」

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責任編輯：李冰琪