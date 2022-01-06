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內地14部門就春運發文 要求引導錯峰出行防止一刀切

國情動向 14:04 2022/01/06

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國家發展與改革委等14部門今日（6日）就春運共同發文，要求毫不放鬆做好春運疫情防控，引導企業合理安排生產、錯峰放假或調休、引導錯峰返鄉返崗，在落實疫情防控措施的同時保障人員安全有序流動，堅決防止「一刀切」和「層層加碼」。

中國發改委今天（6日）於官網發佈《關於全力做好2022年春運工作的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》強調，2022年是中國踏上全面建設社會主義現代化國家新征程的重要一年，春運期間將舉辦北京冬奧會，下半年將召開黨的二十大，做好春運工作意義重大。

《意見》指出，綜合研判，2022年春運客流量存在較大不確定性，節前客流相對集中，節後返程較為分散，區域間客流差異較大。預計營業性客運壓力較常年偏小，高鐵、民航出行佔比進一步提高，私家車出行量可能逆勢增長。國際疫情形勢嚴峻複雜，變異病毒傳播力強，防控難度加大。

《意見》要求強化安全有序流動，科學精準做好分區分類出行管理；引導企業合理安排生產、錯峰放假或調休。在春節期間安排職工工作的，用人單位要依法支付加班工資。各級工會要深入用工量大的企業，積極協商息工、開工時間，避開春運高峰期。

《意見》也要求，春運期間鼓勵周邊游、近郊遊，引導公眾謹慎選擇長途旅遊。

今年內地春運將從1月17日開始，2月25日結束，共計40天。

【新冠疫情】曾經春運搶票難 「非必要不返鄉」後變成這樣

春運變抗疫決戰　上海罕促民眾非必要勿出城（組圖）

責任編輯：袁瑋婧

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