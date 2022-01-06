國務院印發市場化配置改革試點方案 考慮選擇城市群、都市圈等開展試點

中國國務院今日（6日）印發《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》，考慮選擇城市群、都市群或中心城市等開展改革試點，壓控試點數量和試點範圍，2025年將基本完成試點任務。

在工作目標方面，方案指出，在2022年上半年，完成試點地區布局、實施方案編制報批工作。到2023年，試點工作取得階段性成效，力爭在土地、勞動力、資本、技術等要素市場化配置關鍵環節上實現重要突破，在數據要素市場化配置基礎制度建設探索上取得積極進展。到2025年，基本完成試點任務，要素市場化配置改革取得標誌性成果，為完善全國要素市場制度作出重要示範。

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方案亦指，推進技術和資本要素融合發展。支持金融機構設立專業化科技金融分支機搆，加大對科研成果轉化和創新創業人才的金融支持力度，完善創業投資監管體制和發展政策。

方案還稱，要建立健全數據流通交易規則。探索「原始數據不出域、數據可用不可見」的交易範式，在保護個人隱私和確保數據安全的前提下，分級分類、分步有序推動部分領域數據流通應用。探索建立數據用途和用量控制制度，實現數據使用「可控可計量」。規範培育數據交易市場主體，發展數據資產評估、登記結算、交易撮合、爭議仲裁等市場運營體系，穩妥探索開展數據資產化服務。

方案提到，支持在零售交易、生活繳費、政務服務等場景試點使用數字人民幣。

此外，國務院支持具備條件的試點地區在城市群或都市圈內開展戶籍准入年限同城化累計互認、居住證互通互認。

責任編輯：李冰琪

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