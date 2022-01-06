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【西安疫情】累計1856本土確診 咸陽國際機場暫停國際客運航線

社會熱點 16:13 2022/01/06

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陝西西安周三（5日）新增63宗新冠肺炎本土確診病例，自去年12月9日以來，累計報告1,856宗本土確診。西安咸陽國際機場國際客運航線，自5日起暫停營運。專家指，西安疫情呈現點多面廣、社區傳播、聚集性疫情並發等特點，雖然現時防疫工作已初顯成效，新增確診病例逐漸下降，但這段時間仍十分關鍵。

據新華社報道，經中國民航局批准，西安咸陽國際機場國際客運航線自周三（5日）起暫停運營，恢復時間另行通知。此前，西安咸陽國際機場已停飛全部國內航班。

公開資料顯示，西安咸陽國際機場是內地西北地區的重要幹線機場，也是中國八大區域樞紐機場之一、國際定期航班機場、世界前百位主要機場等。自2020年3月起，西安咸陽國際機場成為國際客運航班第一入境點之一，承擔分流旅客工作。前往首都北京的旅客須先抵達第一入境點接受檢疫及行李清關，方可轉往北京繼續行程。

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專家：防控工作取得階段性成果

西安本輪疫情仍未「斷尾」，《澎湃新聞》引述國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組流調溯源組專家、中國疾控中心衛生應急中心主任李群表示，這次疫情是自武漢以來，在一個超大城市所發生的病例數最多、規模最大的一次本土疫情；呈現點多、面廣、社區傳播和聚集性疫情多種形式並發，且上升勢頭凶猛的特點。

李群稱，隨著各項防控措施的效果不斷展現，進入2022年以來，單日新增病例數正在逐步下降，疫情形勢不斷向好。雖然今後仍有可能發生病例，但疫情大規模反彈的風險已經基本控制，防控工作取得階段性成果。這段時間的工作亦十分關鍵，要讓來之不易的形勢鞏固穩定下來，直至最終徹底控制疫情。

責任編輯：易燕丹

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