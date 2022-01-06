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銀保監會：11月末房地產貸款按年增8.4% 落實房住不炒

經濟脈搏 16:39 2022/01/06

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中國銀保監有關部門負責人在例行新聞發布會上表示，銀保監堅決落實防住不炒政策，截至2021年11月末，房地產貸款按年增長8.4%，整體保持穩定。

銀保監會新聞發言人、辦公廳副主任張忠寧指出，購房者的合理住房需求進一步滿足，個人住房貸款中的90%以上用於支持首貸款；對於長租房、市場保障性住房建設的金融支持力度加大，投向住房租賃市場的貸款增速接近各項貸款平均增速的5倍。

張忠寧介紹，銀行業保險業資產和業務保持穩健增長。 銀行業境內總資產335.2萬億元（人民幣，下同），按年增長7.6%；境內總負債306.2萬億元，按年增長7.4%。保險業總資產24.6萬億元，按年增長12.1%。

他續稱，銀行業服務實體經濟能力持續鞏固。去年前11個月，新增貸款19.2萬億元，主要投向製造業基礎設施建設等領域。到去年11月末，普惠型小微企業貸款餘額18.7萬億元，按年增長24.1%。保險業方面，提供風險保障金額按年增長34.6%；去年前11個月保險業累計賠付支出1.4萬億元，按年增長15.4%。

據介紹，當前銀行業保險業主要風險指標處於合理區間。11月末，銀行業金融機構不良貸款率1.89%，較年初下降0.04個百分點。三季度末，179家保險公司平均綜合償付能力充足率為240%，風險總體可控。

責任編輯：蒯宇澄

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