台設2億美元基金投資立陶宛 外交部：挾洋「謀獨」死路一條

立陶宛因去年同意台灣於當地設立「台灣」為名的駐立陶宛代表處後，雙方經貿關係跌至冰點。台灣駐立陶宛代表黃鈞耀昨日（5日）表示，國發會將設立2億美元的中東歐投資基金，投資在對雙方具經濟和科技發展戰略意義的產業。中國外交部今日（6日）回應表示，「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢，挾洋「謀獨」只能是死路一條。

立陶宛總統週二（4日）坦言允許台灣設立以「台灣」為名的代表處是個錯誤，台灣外交部週三晚（5日）即發布新聞稿指出，為持續向立陶宛政府、人民與企業展現我國與立陶宛深化經貿連結與實質關係的決心，駐立陶宛台灣代表處將舉行線上記者會。

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黃均耀指，基金初步以立陶宛為優先實施對象，預計幾個月後運作，將投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，另外也將積極推動包括以上領域在內的關鍵產業的對接與合作。並指台當局及民間也一直持續協助立陶宛遭北京打壓的消費性商品可以盡快轉移到包括台灣在內的新開拓市場。

台灣的外交部次長曾厚仁重申，台灣是立陶宛可信賴的堅實盟友和互惠共榮的商業夥伴，台灣將持續與立陶宛深化合作，共同打造強韌的民主供應鏈，增進全球民主陣營的團結與韌性。他指出，美國與歐盟也以「台灣」作稱呼，卻未遭大陸制裁，顯示北京當局選擇性欺侮較為弱小國家。

中國外交部發言人今日亦指，立陶宛涉台問題的是非曲直十分清楚，批評美方一再為立方製造「一中一台」的錯誤言行幫腔，試圖拼湊縱容「台獨」勢力的小圈子，這進一步暴露了美方以台制華的圖謀，只會破壞美國自身的國際形象，最終將搬起石頭砸自己的腳。

外交部重申，要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定。

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責任編輯：袁瑋婧