逾千名日本人報名新疆旅遊 中國領館：拒日媒同行

中國駐大阪總領事館招募日本民眾前往新疆旅遊，1個月內累積1028名日人報名。由於不滿日媒過去一段時間對新疆的負面報道，中國駐大阪總領事館決定，這次行程拒絕日媒同行。

中國駐大阪總領事館開辦「新疆是個好地方—疫情後赴中國新疆旅遊招募」。2021年12月2日到31日招募期間，累積1028名日本人報名。

下架新疆產品風波 據報沃爾瑪山姆會員商店代表稱是「誤會」

沃爾瑪旗下會員制商店山姆被曝下架新疆貨 多地民眾退會抵制

中國駐大阪總領事館官網發布「中國新疆遊招募完成」新聞稿指出，由於新冠疫情，目前尚未準備實施旅遊，將先與新疆維吾爾自治區討論旅遊時間表。

▲ 中國駐大阪總領事館網站截圖

新聞稿強調，鑑於大部分日本媒體報道了大量有關新疆的惡意新聞，「我們不考慮安排日本媒體同行這次旅遊」。

新聞稿說，關於訊息傳播，會請新疆旅遊參與者使用自己的媒體（指社交媒體）；若有亟欲同行的日媒，可提出書面申請，由總領事館決定是否允許同行。原則上新疆旅遊參與者自行負擔旅費，「倘若需要我們的經濟支持，請書面申請」。

中國駐大阪總領事薛劍5日接受官媒環球時報訪問時表示，不到1個月就累積1028名日本人報名新疆旅遊，顯示日本民眾對新疆旅遊的興趣和期待。

他指，新疆是個好地方，但是關於新疆的誣衊和謊言層出不窮，引起極大誤解，傷害新疆和中國的形象；邀請日本民眾在疫情結束後赴新疆旅遊，增進相互理解。

責任編輯：李冰琪