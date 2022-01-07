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北韓因敵對勢力和疫情不參加北京冬奧 批美試圖阻礙冬奧舉辦

國情動向 09:50 2022/01/07

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北京冬奧下月舉辦，北韓表示，因為敵對勢力的陰謀活動和全球傳染病大流行而不能參加。北韓還批評，美國及其追隨勢力試圖阻礙冬奧會順利舉辦的反華陰謀活動變本加厲。

北韓奧委會和體育省向中國奧委會、北京2022年冬季奧運會及冬季殘疾人奧運會組委會、中國國家體育總局致函指，因為敵對勢力的陰謀活動和全球傳染病大流行，北韓雖不能參加本屆奧運會，但將全方位支持和聲援中國要舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會的一切事宜。

信函強調，北韓奧委會和體育省將進一步加強與中國體育機構和運動員的友好交流、合作和來往，為加強和發展北韓與中國的傳統友誼竭盡全力。

信函指出，中國黨和政府以及人民付出積極努力，使第24屆冬奧會籌辦工作得以在全球公共衛生危機大災殃之中也在高水平上圓滿進行，但「美國及其追隨勢力試圖阻礙冬奧會順利舉辦的反華陰謀活動變本加厲」。信函強調，北韓奧委會和體育省認定「此陰謀活動是違背國際奧林匹克憲章精神的褻瀆、污蔑抹黑中國的國際形象的卑鄙行徑，對此表示堅決反對」。

根據北韓目前的防疫政策，自2020年3月以來一直沒正式允許任何人入境，這也使得運動員無法暫時離國參賽。

【北京冬奧】德國外長及內政部長不出席冬奧 京曾指反對體育政治化

日本不計劃派政府代表團出席北京冬奧 中方促落實相互支持承諾（第三版）

奧地利、比利時不派官員出席北京冬奧 

責任編輯：尹航

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