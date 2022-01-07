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【內地疫情】深圳現2宗陽性感染 民眾非必要不離深

社會熱點 10:39 2022/01/07

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內地新冠肺炎疫情持續，深圳今日（7日）報告發現兩宗新冠病毒陽性感染，深圳疫情防控指揮部辦公室發布通告，提出嚴格離深管理，市民非必要不離深、不出省，需要離深的，午夜起須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

央視報道，深圳在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2宗新冠病毒陽性感染，為一對夫婦，均為29歲。兩人居於龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷，分別在羅湖區、龍崗區工作，男子昨（6日）在例行核酸檢測「10混1」採樣中初篩陽性，經市疾控中心覆核為陽性；其妻則在密切接觸者排查中核酸初篩陽性，覆核為陽性。

兩人目前已轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，相關密切接觸者正在排查中，其居住、工作區域已實施管控，個案活動過的重點場所已終末消毒。

龍崗、羅湖暫停大型聚集活動

深圳今起升級防疫措施，要求市民群眾非必要不離深、不出省，並要求各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實。確需離深的人士，自1月7日24時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

同時，嚴格到深人員管理，近14天內有中高風險地區和陽性病例城市旅居史的到深人員，務必第一時間主動向所在社區、工作單位或所住酒店報告，分級分類嚴格按規定要求落實健康管理措施。

深圳並嚴控聚集性活動。全市從嚴從緊管控大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動，龍崗區、羅湖區暫停舉辦大型聚集性活動。

【涉疫快遞】深圳男接詐騙電話「你快遞包裝檢出陽性」 損失10萬

責任編輯：林佩怡

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