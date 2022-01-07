中國僑聯一副處長被免 曾發文《西安百姓的悲哀》涉傳謠

中國僑聯基層建設部組織處副處長宋汶洮職務被免。稍早前，微信公眾號「清風明月樓」發布《西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、冒死也要逃離西安？》一文被舉報，內容涉及「普通社區居民沒菜吃」等，官方指此文傳播嚴重不實謠言信息。該賬號認證描述為「宋汶洮，中國古代文學碩士」。

曾發文指西安粗暴關停醫療體系

中國僑聯網站6日通報，經研究，免去宋汶洮基層建設部組織處副處長職務。中國僑聯全稱為中華全國歸國華僑聯合會，是由全國歸僑、僑眷組成的全國性人民團體和非政府組織。

據內媒報道，1月3日，陝西省網絡舉報中心從多個渠道收到群眾舉報，稱「清風明月樓」1月2日發表的《西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、冒死也要逃離西安？》一文，集納網絡傳聞信息、傳播嚴重不實謠言、漠視全民抗疫努力等。

經核查，該賬號是認證描述為「宋汶洮，中國古代文學碩士」的個人主體賬號。文章素材主要來源於網絡，在未經核實的情況下傳播「西安隔離費用至少5,000元」「直接粗暴關停醫療體系」「普通社區居民沒菜吃」等嚴重不實謠言信息，文中出現「沒有人性的西安」「西安比任何城市都更嚴格地禁止市民自力救濟」「西安人民現在擔心的不是染病而死，而是在沒有碰到疫情之前就已病死、餓死了」等言論，相關表述與事實嚴重不符。

陝西省網絡舉報中心認為，該舉報為有效舉報。

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該文傳播未經核實的虛假謠言信息嚴重影響西安疫情防控秩序，大量煽動性攻擊性言論嚴重違反《網絡安全法》《網絡信息內容生態治理規定》等法規，屬於違法有害信息。

針對該舉報，陝西省網絡舉報中心1月3日上午即指導舉報人通過在線舉報向中央網信辦違法和不良信息舉報中心及騰訊平台投訴舉報，並將有關違法違規線索向執法部門轉交。1月3日下午，該文評論區出現作者承認傳謠的致歉留言，但拒絕馬上刪除，稱「發表滿24小時刪除」。當晚原鏈接顯示「此內容被投訴且經審核涉嫌侵權，無法查看」。

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責任編輯：尹航

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