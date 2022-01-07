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【內地疫情】昨增116本土確診 陝西河南佔多 鄭州防疫升級（第二版）

社會熱點 13:23 2022/01/07

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內地新冠肺炎疫情未止，昨日（6日）新增本土確診病116宗，本輪疫情重災區的陝西西安佔57宗，近期疫情升溫的河南亦有56宗。另深圳今日（7日）亦通報有兩宗新冠陽性個案【詳見此】。

＊13：23 新增河南地方升級防疫措施

據國家衛健委通報，昨日新增174宗新冠肺炎確診病例，境外輸入佔58宗、本土病例116宗。新增的本土病例中，西安佔57宗；河南56宗，其中許昌市28宗、鄭州市26宗、洛陽市及固始縣各1例；浙江3宗，寧波市2宗、金華市1宗。

內地昨增3宗本土無症狀感染，均在上海，其中浦東新區2宗、奉賢區1宗。

至此，陝西本輪疫情累計報告1940宗本土確診個案，主要集中在西安，有1913宗。中國工程院院士鍾南山昨日表示，西安此輪疫情的拐點應該已經出現，最高的時候是一天172例確診病例，5日是63宗，一直在往下降。因為西安採取了極嚴格的防控措施，現在看是奏效的。

鄭州暫停景區開放 許昌每戶2-3天可派一人外出採購

在河南鄭州，本輪累計報告42宗本土確診病例，當地啟動第二輪全員核酸檢測，又升級防疫措施，景區暫停開放，關閉圖書館、文化館、城市書房和基層文化服務中心，暫停人員密集、密閉型非生活必需的文體休閒娛樂場所營業，如健身房、酒吧、KTV等。

另外，河南許昌要求，全員核酸檢測期間居民原則上居家，每戶每2至3天可安排1人在嚴格做好個人防護的前提下，到村（社區）指定地點購買生活物資。全市公交車、出租車、網約車、客運班線暫停營運。

【西安疫情】至少31公職人員被處理 一文看懂4個社會事件

西安孕婦流產事件責任人被免職 衛健委主任向事主鞠躬道歉

責任編輯：林佩怡

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