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美企中國籍前員工就為中國竊取商業機密認罪

經濟脈搏 11:48 2022/01/07

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美國農業生物科技公司孟山都一名中國籍前員工當地時間6日承認犯下經濟間諜罪，為中國政府竊取前雇主的商業秘密。

據美國司法部6日發布的聲明，現年44歲的中國公民向海濤（Xiang Haitao）當天承認共謀犯下經濟間諜罪。

孟山都

向海濤將面臨15年監禁和500萬美元罰款

美國司法部在聲明中說，向海濤曾於2008年至2017年受雇於孟山都公司（Monsanto Co.）及其子公司氣候公司（Climate Corporation）。他在密蘇裏州東區法庭上承認控罪，並將在4月7日被判刑。他將可被判處最高15年監禁，以及500萬美元罰款。

聲明還說，向海濤竊取孟山都研發的農業軟件，可幫助農夫提高農業產量。

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美國司法部國安組助理總檢察長奧爾森說：「盡管向海濤答應保護孟山都的知識產權，並堅守這份義務，但他如今承認把從孟山都竊取的商業秘密，轉移到一張記憶卡，然後嘗試交給中國政府。」

聲明也提到，2017年6月向海濤在美國機場被聯邦官員攔下，當時他正準備攜孟山都的專利預測算法副本飛往中國。

聲明說，向海濤被允許飛往中國，他在返回美國時被逮捕。向海濤任職於中國科學院南京土壤研究所。

向海濤竊取孟山都研發的農業軟件，可幫助農夫提高農業產量

責任編輯：李冰琪

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