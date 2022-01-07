沃爾瑪涉違網絡安全法 被公安部門警告

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）近期在中國風波不斷。繼沃爾瑪旗下山姆會員商店捲入下架新疆產品風波後，中國國國家市場監督管理總局主管的「中國質量新聞網」日前報道，沃爾瑪涉違反網絡安全法，被公安部門警告。

「中國質量新聞網」周三（5日）報道，沃爾瑪（中國）投資有限公司近日再次新增行政處罰信息。據悉，公安機關去年11月發現沃爾瑪的網絡系統，發現存在可利用的網絡安全漏洞共19項，未及時處置系統漏洞。其行為違反了《網絡安全法》，未及時處置系統漏洞的違法行為。

深圳市公安局福田分局等按相關規定，決定給予沃爾瑪（中國）投資有限公司警告的行政處罰，並責令改正。處罰日期為去年12月。

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指沃爾瑪因多次違法遭罰

報道又指，在此次處罰前不久，沃爾瑪剛因「產品（商品）質量違法行為」，被深圳市市場監督管理局福田監管局罰款474元（人民幣，下同）。去年8月，沃爾瑪被該局罰款5000元，理由為廣告違法行為。

而去年罰款金額較大的兩次行政處罰在7月及1月，沃爾瑪分別因「不正當競爭行為」和「食品違法行為」被市場監管部門罰款30萬元、約3.8萬元並沒收違法所得及非法財物。

報道指出，從2017年至2020年，沃爾瑪多次違法，涉及食品、保健食品、廣告、侵害消費者權益等，遭市場監管部門處罰。

這報道正值沃爾瑪旗下山姆會員商店捲入下架新疆產品風波。在中美角力的背景下，外界關注在華的西方企業或捲人權爭議。

山姆會員商店早前被內地網民發現搜不到新疆產品，引來不少民眾退卡抵制，中紀委網站文章還批評「惡意下架」新疆產品必將自食惡果；據報山姆會員商店一名代表表示，該店未刻意下架新疆產品，並稱這是一場「誤會」。

值得一提的是，沃爾瑪近年在中國關店的消息不斷。據報從2016年到2020年，沃爾瑪4年內在中國關閉了80間門市；2021年中國區關店數量更達兩位數。但其旗下的山姆會員商店快速擴張。

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責任編輯：林佩怡

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